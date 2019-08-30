В старом городе Златоуста несколько лет ждут ремонта единственного источника воды

400 человек из года в год мучаются, набирая воду из местного колодца.

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Жители старого города в Златоусте уже несколько лет пытаются добиться ремонта местного колодца. Постройка находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что для многих жителей поселка это единственный источник воды.



В Златоусте по улице Первая Одинарная проживают около 400 человек и большинство из них очень часто пользуются этим колодцем, в частности зимой, когда даже в домах, подключенных к водоснабжению, перекрывается вода. В то же время многие жители отмечают, что пользоваться этим источником воды опасно для жизни: прогнившие деревянные опоры почти не держат железную крышу, а основание колодца, на котором люди стоят, набирая воду, трясется под ногами.

«Очень опасно набирать воду, боишься, что упадешь. У меня воды в доме нет, а водоканал для колонки порой не отогревают месяцами. Приходится идти сюда», — рассказала одна из местных жительниц Любовь Алабушкина.

Жители также рассказали, что уже два года они пытаются добиться ремонта своего колодца, обращаясь в мэрию города. Последний раз вопрос об этом прозвучал во время встречи Алексея Текслера с жителями Златоуста. Тогда городские власти заявили, что в этом году уже выделено порядка 495 тысяч рублей на ремонт водоисточника.

В администрации города ответили, что начало работ затянулось из-за длительных экспертиз.

«В июле нами была проведена экспертиза воды в колодце, после чего началось составление проектно-сметной документации, а буквально вчера, 29 августа, мы опубликовали аукцион на проведение ремонтных работ», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе мэрии Златоуста.

В администрации также добавили, что реставрация колодца начнется после 11 сентября, когда будет разыграны соответствующие торги.