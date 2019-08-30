У пенсионеров в домах престарелых Челябинска появятся новые «внуки»

Жильцов геронтологического центра два раза в неделю навещают волонтеры.

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Пожилые люди, живущие в домах престарелых, часто оказываются там из-за того, что они остались без тех, кто может за ними ухаживать. У многих из них нет родственников, которые часто навещали бы их. Однако, теперь это изменится. Для этого челябинские волонтеры запустили программу «Внуки выходного дня».

Отсылка в названии к культовому фильму Джона Хьюза не случайна. Волонтеры, действительно, приезжают в центры-интернаты каждые выходные, чтобы украсить размеренную жизнь бабушек и дедушек. Для этого используются самые разные методики: от тренингов и прослушивания звуков природы до простого общения. Так, в одном из упражнений «внук» может читать сказку, в то время как собравшиеся будут создавать картины, обсуждая услышанное и нарисованное.

«Эти все занятия помогают расслабиться. Очень позитивно влияют именно на настроение бабушек и дедушек, они очень рады нашим внукам и уже привыкли к ним. Дети кричат вам, машут руками, радуются, от этого вам становится весело и самим», — рассказала координатор волонтеров Елена Ерина.

На встрече с волонтерами работает добровольная запись, однако, многие из пожилых людей действительно общаются с добровольцами как с родными внуками.

Бабушки знают, когда и кто к ним придет, о чем они будут разговаривать в следующий раз. У них на самом деле такое дружеское общение», — поделилась руководитель геронтологического центра Александра Верзакова.

Сейчас же волонтеры планируют новый проект для общения с жильцами центра. Благодаря программе «Внуки по переписке» пожилые люди смогут обмениваться с «внуками» письмами и открытками.