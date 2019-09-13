Челябинский боксер завоевал «золото» юниорского первенства Европы

Соревнования проходили в Болгарии.

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Челябинский боксер Всеволод Шумков, который является мастером спорта России международного класса, завоевал «золото» юниорского первенства Европы, которое проходило в Софии. В состязаниях в столице Болгарии участвовали 339 спортсменов из 37-ми стран.

Шумков одержал на софийском ринге четыре победы. Взяв верх во втором раунде Расулом Хамадом из Германии, а также уверенно переиграв грека Константиноса Лемпропулоса, англичанина Адана Мохамеда и болгарина Николая Маринова. В итоге у Всеволода не только заслуженное «золото», но и специальный приз — кубок лучшего боксера европейского первенства-2019.

Добавим, что Всеволод Шумков уже был победителем первенства Европы-2017, но среди кадетов. Также он является серебряным призером первенства мира-2018 среди юниоров.

Отметим, что сборная России добыла на первенстве континента среди спортсменов в возрасте 17-18 лет 12 медалей, в том числе семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Тем самым став первой в общекомандном зачете.