В Златоусте презентовали награды для победителей соревнований «Королева спорта»

Чемпионы состязаний по прыжкам в высоту и с шестом получат уникальные медали и короны

Победители финала соревнований по легкой атлетике «Королева спорта» в Златоусте получат уникальные медали и короны. Их изготовят местные мастера-оружейники. Состязания пройдут 23 августа в честь 270‑летия Златоуста и соберут сильнейших легкоатлетов — прыгунов в высоту и с шестом из России и Беларуси, сообщает региональный минспорт.

Чемпионы среди мужчин и женщин в прыжках в высоту и с шестом получат уникальную корону, а обладатели трех первых мест — фирменные медали, изготовленные златоустовскими мастерами. В контурах короны отражена красота уральской природы — национального парка «Таганай». Стилизованные в орнаменте горные рельефы и вершины символизируют взятие высоты спортсменами.

Главная «фишка» короны — изображение на ней спортсмена, который выполняет прыжок в высоту или с шестом. Лавровые ветви подчеркивают ценность награды. Кроме того, в короне отражена символика бренда Златоуста и Челябинской области. Есть и еще одна деталь: короны и медали за первое место покрыты золотом высшей пробы.

Бороться за такие награды будут сильнейшие прыгуны России и Беларуси. Уже подтвердили свое участие чемпион мира Данил Лысенко, призер чемпионатов мира и Европы Илья Иванюк, Мария Кочанова, Наталья Спиридонова (все — прыжки в высоту), серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов, чемпионка России Полина Кнороз и другие звезды российской легкой атлетики. Ожидается также приезд самой титулованной нашей прыгуньи в высоту, олимпийской чемпионки Марии Ласицкене.

Состязания состоятся 23 августа на специальном помосте, сооруженном на площадке перед администрацией города Златоуста. Ранее мы подробно рассказали о программе соревнований. Церемония открытия состоится в 13:50. Билеты уже доступны в продаже.

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