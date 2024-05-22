Легкоатлет Никита Анищенков бросил вызов чемпиону мира в прыжках в высоту

Челябинский спортсмен оказал достойное сопротивление Даниилу Лысенко на чемпионате России

На командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи сенсацию преподнес челябинец Никита Анищенков. Он бросил вызов чемпиону мира Даниилу Лысенко, показав с ним одинаковый результат в прыжках с высоту — 2,23 метра. Лишь в «перепрыжке» наш земляк уступил лидеру сборной России, завоевав серебряную медаль. В шаге от победы оказалась и челябинский спринтер Наталья Комбарова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Никита Анищенков показал отличный результат на командном чемпионате России. Мало того что ему удалось стать призером соревнований, так еще и навязать борьбу лидеру национальной сборной в прыжках в высоту Даниилу Лысенко из Москвы.

Челябинский спортсмен преодолел планку на высоте 2,23 метра. Причем, как и чемпион мира — 2017, взял ее с первой попытки. Так, спортсмены показали идентичный результат, однако в так называемой «перепрыжке» Даниил Лысенко одержал победу, завоевав золотую медаль.

Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Даниил Лысенко (Москва) — 2,23 м.

2. Никита Анищенков (Москва / Челябинская область) — 2,23 м.

3. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область) — 2,23 м.

В первый день соревнований серебряную медаль в беге на 100 метров завоевала еще одна челябинка — Наталья Комбарова. Она пробежала эту дистанцию за 11,40 и едва не побила рекорд Челябинской области (11,37), который держится с 2010 года. Победу в этом виде программы одержала многократная чемпионка России Кристина Макаренко.

Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи. Бег 100 м, женщины:

1. Кристина Макаренко (Москва / Красноярский край) — 11,23.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 11,40.

3. Юлия Караваева (Москва) — 11,40.

В тройном прыжке среди мужчин в шаге от пьедестала оказался челябинец Илья Телькунов. С результатом 16,37 м он занял четвертое место. Состязания завершатся сегодня вечером, 22 мая.