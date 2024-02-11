Эдуард Латыпов завоевал второе золото в соревнованиях по биатлону на Спартакиаде

Спортсмен из Уфы выиграл гонку преследования в Златоусте

Сегодня, 11 февраля, завершилась мужская гонка преследования в биатлоне на Всероссийской зимней Спартакиаде. На соревнованиях в Златоусте снова одержал победу Эдуард Латыпов из Уфы. Он сумел сохранить лидерство после победы в спринтерской гонке и завоевал вторую золотую медаль на Спартакиаде-2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Биатлонист из Уфы первым отправился со старта с гандикапом от преследователей. Правда, он оказался небольшим. По итогам спринтерской гонки отставали от лидеров незначительно Кирилл Бажин (15 секунд) и Даниил Серохвостов (22 секунды).

Эдуард Латыпов сумел сохранить завоеванное преимущество. Хотя и после четвертого огневого рубежа ему могли навязать борьбу Кирилл Бажин (Свердловская область) и Саид Халили (Московская область). Однако биатлонист из Уфы убежал от преследователей и в свободном одиночестве финишировал. Это его вторая победа на Спартакиаде в соревнованиях по биатлону.

За серебряную медаль до последних метров дистанции боролись Саид Халили и Кирилл Бажин. Лыжная подготовка у подмосковного биатлониста оказалась лучше — он стал серебряным призером.

Сегодня, 11 февраля, состоится гонка преследователей среди женщин. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.