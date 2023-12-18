В Златоусте изготовили медали к чемпионату России по фигурному катанию

Соревнования пройдут в Челябинске с 21 по 24 декабря

Мастера из Златоуста презентовали медали, которые достанутся победителям и призерам чемпионата России по фигурному катанию. Эти соревнования пройдут 21—24 декабря в челябинской арене «Трактор». Центральный элемент медали, на котором изображен логотип турнира, выполнен в виде отдельной детали, которая может вращаться вокруг своей оси, сообщают организаторы предстоящих соревнований.

Изящные медали для предстоящего чемпионата России по фигурному катанию изготовили в златоустовской мастерской «ЛиК». Их автором является специалист организации, член Союза художников России Мария Чебуркова. Награды изготовлены в традиционном стиле златоустовской гравюры на стали.

«Окружность медали разделена на две половины, в нижней половине гравированная снежинка, верхняя символизирует синь уральского неба в орнаменте златоустовской гравюры. Центральный элемент медали, на котором изображен логотип турнира, выполнен в виде отдельной детали, которая может вращаться вокруг своей оси», — сообщают организаторы ЧР-2024 по фигурному катанию.

Напомним, что соревнования сильнейших фигуристов страны примет челябинская арена «Трактор». В рамках турнира 21—24 декабря пройдут состязания в одиночных катаниях мужчин и женщин, танцах на льду и в парном катании. Свои программы представят ведущие спортсмены сборной России. Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.