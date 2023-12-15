В Челябинске открылась выставка об истории развития фигурного катания

Мультимедийный проект представлен в историческом парке «Россия — моя история»

В челябинском историческом парке «Россия — моя история» открыли мультимедийный выставочный проект «Время льда. История фигурного катания России». Он рассказывает об эволюции развития этого вида спорта в нашей стране и на Южном Урале. Выставка посвящена предстоящему чемпионату России по фигурному катанию на коньках, который пройдет с 21 по 24 декабря в арене «Трактор».

В торжественной церемонии открытия выставки «Время льда» приняла участие общественный деятель Ирина Текслер. Учредитель «Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020» внимательно осмотрела все экспозиции выставки, познакомилась с тем, как зарождалось фигурное катание в России и Челябинской области.

«Я осталась в восторге от этой удивительной выставки! Спасибо всей большой команде, которая ее подготовила. Здесь представлено столько исторических фактов, документальной хроники, архивных фотографий... Я для себя открыла здесь много нового. И думаю, что каждый человек по достоинству оценит эту выставку», — отметила во вступительном слове Ирина Текслер.

Общественный деятель также подчеркнула, что фигурное катание по праву считают одним из самых красивых и грациозных видов спорта. И то, что наши спортсмены на протяжении многих лет являются лидерами в мировом фигурном катании.

Ирина Текслер напомнила, что в Челябинске этот вид спорта в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. А с недавних пор фигурное катание в регионе получило новый виток развития благодаря проведению соревнований высокого уровня.

«Руководители фигурного катания России высоко оценили уровень организации чемпионатов и первенств страны, которые проводились в Челябинске. Здесь сильнейшие спортсмены, звезды фигурного катания представили свои предолимпийские программы. Арена „Трактор“ собирала полные трибуны. Не сомневаюсь, что и предстоящий чемпионат России вызовет большой интерес у любителей фигурного катания на Южном Урале», — добавила Ирина Текслер.

Главная цель выставки — погружение посетителей в эволюцию отечественного фигурного катания: от массовой забавы к профессиональному виду спорта, а также его дальнейшее становление частью массовой культуры российского народа.

Выставка также рассказывает о выдающихся тренерах и их подопечных, о том, как устроен каток, о ярких соревновательных моментах и секретах подготовки фигуристов. Широко представлена и региональная история развития фигурного катания.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в челябинской арене «Трактор» с 21 по 24 декабря. В нем примут участие сильнейшие спортсмены страны. Выставка «Время льда» в историческом парке «Россия — Моя история» будет работать и во время проведения соревнований.

Возрастное ограничение: 0+