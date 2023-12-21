В Челябинске прошла жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию

Участники соревнований получили свои стартовые номера

Сегодня, 21 декабря, в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Сильнейшие спортсмены страны выступят на льду арены «Трактор». А накануне состоялась жеребьевка соревнований, на которой определились стартовые номера фигуристов и их порядок выступлений на чемпионате. Официальную процедуру жеребьевки организаторы превратили в сказочное представление, а само мероприятие прошло в Концертном зале имени Прокофьева.

Все участники предстоящих соревнований выбирали стартовые номера на короткие программы в прямом смысле слова из уральских самоцветов — камней, специально доставленных для спортсменов из недр Уральских гор.

Фигуристки выбирали номера из розовых топазов — камней, которые придают сил и выносливости. Танцевальные дуэты — из ярких оранжевых самоцветов — цирконов, которые дарят обладателям грациозность и изящество. Берилл, глубокий зеленый камень, помогает открыть второе дыхание, что необходимо спортивным парам. А проникновенный синий корунд придает представителям сильного пола вдохновение.

Результаты жеребьевки. Одиночное катание, порядок выступления мужчин:



1. Глеб Лутфуллин

2. Семен Соловьев

3. Петр Гуменник

4. Матвей Ветлугин

5. Роман Савосин

6. Дмитрий Алиев

7. Федор Зонов

8. Александр Самарин

9. Даниил Самсонов

10. Алексей Ерохов

11. Марк Кондратюк

12. Андрей Мозалев

13. Григорий Федоров

14. Илья Яблоков

15. Макар Игнатов

16. Даниил Постарнаков

17. Владислав Дикиджи

18. Евгений Семененко

Сама процедура жеребьевки была интересна еще и тем, что спортсмены (особенно девушки-фигуристки) устроили настоящее модное шоу, выйдя в свет в красивых костюмированных нарядах и платьях.

Так, Алена Косторная сразила всех наповал образом Барби, а возмужавшая (или повзрослевшая?) Камила Валиева предстала в черном блестящем платье. Запомнилась элегантным нарядом и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева.

Результаты жеребьевки. Одиночное катание, порядок выступления женщин:

1. Майя Хромых

2. Екатерина Анисимова

3. Вероника Яметова

4. Аделия Петросян

5. Мария Талалайкина

6. Ксения Синицына

7. Софья Важнова

8. Елизавета Куликова

9. Людмила Фурсова

10. Дарья Садкова

11. София Захарова

12. Анна Фролова

13. Мария Агаева

14. Софья Муравьева

15. Алина Горбачева

16. Арина Кшецкая

17. Ксения Гущина

18. Камила Валиева

В центре внимания был и генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Накануне он рассыпался комплиментами в адрес организаторов, отметив, что в Челябинске по традиции проводят состязания на самом высоком уровне.

«Челябинск у нас является эталоном по организации и проведению турниров, сюда приезжают перенимать опыт. Сейчас очень высока конкуренция за право проведения турниров. И мы предоставляем такую возможность только тем регионам, которые могут это сделать на высшем уровне», — отметил Александр Коган на прошедшей пресс-конференции.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе тепло отозвался об условиях, созданных организаторами.

«Великолепная арена, удобная для спортсменов, прекрасный персонал и радушные волонтеры. Для спортсменов, тренеров и судей прекрасно организованы комфортное проживание и питание. Надеемся, что турнир пройдет не только на высоком организационном, но и спортивном уровне. Мы хотим увидеть прекрасное катание наших лидеров», — добавил Антон Сихарулидзе.

Результаты жеребьевки. Спортивные пары, порядок выступлений в короткой программе:

1. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

4. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

5. Майя Шегай / Игорь Шамшуров

6. Алена Косторная / Георгий Куница

7. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

8. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

9. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев

10. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов напомнил, что Южный Урал не в первый раз проводит состязания по фигурному катанию топового уровня. И заверил, что принимающая сторона всегда рада видеть у себя звезд не только российского, но и мирового фигурного катания.

«В этом году очень большой интерес к фигурному катанию. Билеты разлетелись буквально за несколько дней. Также предусмотрено бесплатное посещение турнира отдельными категориями южноуральцев. Это станет ярким, незабываемым событием для всех тех, кто в эти дни побывает на чемпионате России по фигурному катанию», — добавил Вадим Евдокимов.

Результаты жеребьевки. Танцы на льду. Порядок выступлений в ритм-танце:

1. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин

2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный

4. Екатерина Миронова / Евгений Устенко

5. София Качушкина / Марк Волков

6. Софья Шевченко / Андрей Ежлов

7. Ксения Краусова / Даниил Корочкин

8. Александра Прокопец / Александр Васькович

9. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов

10. Софья Тютюнина / Матвей Грачев

11. Александра Степанова / Иван Букин

12. Полина Усова / Михаил Антонов

13. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

14. Дарья Савкина / Александр Вахнов

15. Варвара Курносенко / Федор Варламов

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию — 2024 пройдет в челябинской арене «Трактор» с 21 по 24 декабря. Сегодня, 21 декабря, в 18:15 состоится торжественная церемония открытия соревнований. Кроме того, в первый день турнира выступят с короткой программой мужчины в одиночном катании, спортивные пары, а также и спортсмены исполнят ритм-танец.









Чемпионат России по фигурному катанию на коньках — 2024. Челябинск, арена «Трактор». 21—24 декабря. Расписание соревнований:

21 декабря, четверг

13:00 — танцы на льду, ритм-танец;

15:30 — мужчины, короткая программа;

18:15 — церемония открытия;

19:00 — пары, короткая программа.

22 декабря, пятница

13:00 — танцы на льду, короткий танец;

15:45 — мужчины, произвольная программа;

19:00 — женщины, короткая программа.

23 декабря, суббота

14:30 — пары, произвольная программа;

17:00 — женщины, произвольная программа.

24 декабря, воскресенье

12:30 — награждение;

13:30 — показательные выступления.

Возрастное ограничение: 0+