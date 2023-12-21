Шик, блеск и красота — итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию-2024

В Челябинске стартовал турнир сильнейших фигуристов страны

Сегодня, 21 декабря, в челябинской арене «Трактор» стартовал чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В первый день турнира прошла церемония открытия соревнований, выступили с короткими программами мужчины в одиночном катании и спортивные пары, а также исполнили ритм-танец дуэты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Стартовал турнир с выступления представителей танцев на льду. Они представили на суд жюри и зрителей свои ритм-танцы. Здесь сюрприза не произошло — наивысшую оценку получили главные фавориты соревнований: дуэт Александра Степанова / Иван Букин получили 86,90 балла. А затем рассыпались комплиментами в адрес организаторов и поблагодарили зрителей за потрясающую поддержку.

«Хочется сказать огромное спасибо зрителям, всем, кто организовывал. Это потрясающе! Мы получаем огромное удовольствие от нахождения здесь. Сегодня был прекрасный ритм-танец, и от него мы тоже получили удовольствие», — сообщил журналистам в микст-зоне Иван Букин.

Действующие чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли промежуточную вторую позицию после ритм-танца, получив от судей 83,29 балла. Замкнули тройку призеров Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Завтра, 22 декабря, фигуристы представят свои произвольные танцы, после которых и определятся победители и призеры чемпионата России.

Танцы на льду. Ритм-танец (15 участников):

1. Александра Степанова / Иван Букин (Москва) — 86,90.

2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва / Самарская область) — 83,29.

3. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва) — 77,45.

4. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва) — 76,79.

5. Ирина Хавронина / Девид Нарижный (Московская область) — 75,93.

6. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 73,78.

Мужской турнир в одиночном катании стал бенефисом школы фигурного катания Санкт-Петербурга. Первые пять мест по итогам короткой программы заняли спортсмены из Северной столицы. Лучший результат здесь показал Владислав Дикиджи (102,70 балла). В спину ему дышит Евгений Семененко (101,19). Третий результат у опытного Дмитрия Алиева (99,20). Не потеряли шансы взобраться на пьедестал почета и занимающие 4-5-ю позиции Петр Гуменник (91,84) и Макар Игнатов (89,73).

«Своим прокатом я не очень доволен: не все сделал идеально. И если прыжки и технику удалось показать на хорошем уровне, то по компонентам у меня беда. Почему-то охватывает волнение, нервничаю. Поэтому не получается раскрыть свою харизму по время проката», — честно признался Владислав Дикиджи.

Мужчины. Одиночное катание. Короткая программа (18 участников):

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 99,20.

4. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) — 91,84.

5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,73.

6. Роман Савосин (Москва) — 88,19.

А затем состоялась торжественная церемония открытия соревнований. На ней президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за великолепную подготовку в организации турнира. С ответным словом к представителю федерации обратилась общественный деятель Ирина Текслер.

«Для всех челябинцев это настоящий подарок. Наш город четвертый раз принимает чемпионат России. Это большая честь, что нас выбирают уже который год», — отметила учредитель «Фонда культурных, социальных и образовательных инициатив 2020».

А открыл соревнования гендиректор федерации фигурного катания России Александр Коган. Он пожелал спортсменам счастливого льда и поблагодарил болельщиков за теплую поддержку.

Что касается театрализованного шоу на льду, то в основе сюжетной линии стала гармония искусства и спорта. Именно эти две составляющие тесно переплетаются друг с другом и дают возможность продемонстрировать фигуристам все свое мастерство.

Завершился первый день состязаний короткой программой спортивных пар. И тут фавориты подтвердили свой высокий уровень мастерства. Лучший прокат удался дуэту бронзовых призеров Олимпиады-2022, чемпионов мира и Европы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова из Москвы. Они получили от судей 83,01 балла. Второе место у Александры Бойковой / Дмитрия Козловского (78,95), третье — у Екатерины Чикмаревой / Матвея Янченкова (76,42).

Спортивные пары. Короткая программа (10 участников):

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Москва) — 83,01.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 78,95.

3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край) — 76,42.

4. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край) — 75,85.

5. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край / Башкортостан) — 75,68.

6. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва) — 73,82.

Завтра, 22 декабря, во второй день ЧР-2024 будут разыграны первые два комплекта наград. Станут известны первые победители и призеры соревнований в танцах на льду и мужском одиночном катании. Кроме того, впервые выйдут на лед и женщины, они представят свои короткие программы в одиночном катании.

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