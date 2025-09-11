В защите проходной двор — «Трактор» проиграл СКА из-за провалов в обороне

Челябинский клуб уступил питерским армейцам со счетом 2:5

Ужасная игра в обороне и ошибки форвардов в средней зоне привели к поражению «Трактора» в матче с питерским СКА в чемпионате КХЛ. Челябинская команда уступила со счетом 2:5. Несмотря на то, что «черно-белые» в целом неплохо смотрелись в атаке, они могли потерпеть и разгромное поражение — уж слишком беззубо и плохо наша команда действовала в защите, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тренерский штаб «Трактора» снова произвел большую ротацию в линии атаки, перетасовав звенья. Оно и понятно — команда находится в поиске оптимальных сочетаний на старте сезона. Важно наиграть связки так, чтобы они работали. Кроме того, пропускал матч Михаил Григоренко, вернулся в обойму Семен Дер-Аргучинцев...

Челябинцы проиграли первый период, пропустив редкую контратаку соперника. Но ей-богу критических стрел в свой адрес хоккеисты «черно-белых» не заслужили. Они лучше провели стартовый отрезок матча, чаще угрожали воротам соперника и в целом выглядели свежее. В двух случаях они были очень близки к тому, чтобы открыть счет в матче, но чуть не повезло.

Что касается питерских армейцев, то они тоже провели несколько неплохих подходов к воротам Криса Дригера. Но забили в контратаке, реализовав выход «2 в 1». Завершающий точный бросок нанес Матвей Короткий — 1:0.

Обменялись острыми выпадами команды в дебюте второго периода. Но оба голкипера справлялись с атаками соперника. А на исходе 5-й минуты «черно-белые» пропустили еще одну шайбу. Индивидуальным мастерством блеснул защитник хозяев Маркус Филлипс. Выкатившись по центру ворот, он выдал ювелирный пас на свободную зону, где Марату Хайруллину с близкого расстояния не составило труда протолкнуть шайбу в ворота — 2:0.

Это уже было тревожным звоночком для «черно-белых». Если в атаке у них что-то получалось, то в обороне наши парни позволяли слишком многое сопернику. Не прошло и двух минут, как защитники вновь «проспали» Хайруллина. Повезло, что в этот раз снайпер СКА нас простил.

Впрочем, еще в середине периода «черно-белые» сократили счет в счете до минимума. Дал надежду на спасение форвард Пьеррик Дюбе — перехватил шайбу и кистевым броском в ближний угол поразил ворота. Кстати, француз на старте сезона приятно удивляет — набирает матчи в каждом матче. Теперь у него 4 (3+1) балла. Вот только его стараний оказалось мало — уже 30 (!) секунд спустя питерцы вновь сделали «+2» — заброшенная шайба на счету Матвея Полякова. И вновь при полном попустительстве защитников «Трактора».

Под занавес периода «черно-белые» реализовали большинство. Вновь молодцом оказался Пьеррик Дюбе. Он нанес кистевой бросок, а на «пятаке» Александр Кадейкин скорректировал полет шайбы — 3:2. Теперь все должен был решить третий период...

В нем «Трактор» провел парочку неплохих атак, самая опасная из них завершалась броском в упор Андрея Светлакова. Ну а затем «черно-белых» вновь поймали на контратаке. Оборону челябинцев разорвали, а завершающий бросок в пустой угол ворот наносил Бреннан Менелл — 4:2.

У «Трактора» было еще большинство, попадание в перекладину, несколько неплохих позиционных атак. Но этого было мало. Челябинцы проиграли этот матч из-за грубейших провалов в обороне. И это еще повезло, что армейцы забросили пять шайб (последнюю они, кстати, отправили в пустые ворота), могли гораздо больше...

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 11 сентября. СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Матвей Короткий (Никита Дишковский), 13:52 (5×5).

2:0 — Марат Хайруллин (Маркус Филлипс, Валентин Зыков), 23:26 (5×5).

2:1 — Пьеррик Дюбе, 27:12 (5×5).

3:1 — Матвей Поляков (Матвей Короткий, Тревор Мерфи), 27:42 (5×5).

3:2 — Александр Кадейкин (Пьеррик Дюбе, Семен Дер-Аргучинцев), 37:35 (5×4).

4:2 — Бреннан Менелл (Матвей Поляков, Никита Дишковский), 46:33 (5×5).

5:2 — Сергей Плотников (Рокко Гримальди, Артемий Плешков), 56:37 (5×6).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Матвей Короткий (СКА)

Открыл счет в матче в быстром прорыве, записал на свою счет и результативную передачу. За счет скорости раз за разом убегал в быстрые прорывы.

Пьеррик Дюбе («Трактор»)

Один из немногих, к кому в составе челябинского клуба вообще не может быть никаких претензий. В четвертом матче подряд уходит со льда с набранными очками. В этот раз в его активе 2 (1+1) балла.

Матвей Поляков (СКА)

Еще один молодой форвард питерцев, набравший 2 (1+1) балла за матч.

На этом гостевая серия матчей «Трактора» не заканчивается. Впереди челябинцев ждут еще две игры на выезде. 14 сентября «черно-белые» сыграют в Сочи, а 17-го — в Екатеринбурге. А уже 19 сентября наконец-то проведут первый домашний матч сезона, его соперником станет «Нефтехимик».

Фото: пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).