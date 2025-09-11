«Трактор» получит 157 миллионов рублей от КХЛ за сезон‑2024/2025

Такая сумма сформировалась из доходов ТВ‑продаж и целевого финансирования

КХЛ выплатит клубам рекордные два миллиарда рублей по итогам сезона-2024/2025. Такое решение принял Совет директоров лиги исходя из доходов от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевого финансирования. Челябинский «Трактор» получит 157 миллионов рублей. Эти средства лига рекомендовала направить на модернизацию арены, организацию хоккейных ивентов или улучшение сервисов для болельщиков, сообщается на сайте КХЛ.

«Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Сумма, по сравнению с сезоном-2023/2024, увеличилась почти в два раза. 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения, 70% — согласно рейтингу клубов по девяти спортивным показателям», — объяснили на сайте КХЛ.

Что это за девять показателей? Сюда вошли: спортивные достижения команды, стоимость спортивного результата, своевременная оплата трудов хоккеистов, посещаемость и заполняемость арен; сервис для зрителей, ТВ-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, работа со СМИ.

Наибольшую сумму по итогам сезона-2024/2025 получит обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» (188 млн рублей). Челябинский «Трактор» на второй позиции (157 млн рублей). В топ-5 также попали «Салават Юлаев» (Уфа), «Динамо» (Москва) и «Ак Барс» (Казань).

Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервиса для игроков — закупку/модернизацию оборудования для сервисных зон, модернизацию инфраструктуры арены, улучшение сервиса для зрителей, организацию развлекательных мероприятий в регионе и многое другое.

Лига ввела практику распределения доходов между участниками чемпионата с сезона-2014/2015, эта выплата стала одиннадцатой по счету.