Хоккейный клуб «Трактор» выиграл уральское дерби у «Автомобилиста» в Екатеринбурге

Победную шайбу челябинской команде принес Андрей Никонов, это его дебютный гол за «черно-белых»

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в уральском дерби с «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ. Первая игра между командами в Екатеринбурге получилась не результативной — 2:0 в пользу «черно-белых». Свою первую шайбу за челябинский клуб забросил форвард Андрей Никонов, она по итогу матча оказалась победной, вторую Егор Коршков отправил в пустые ворота, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Противостояние «Автомобилиста» и «Трактора» в уральском хоккейном дерби в штабе двух команд второй сезон подряд окрестили битвой за звание «Царя горы». Титул этот неофициальный и вряд ли имеет какое-то уж важное значение. Но факт остается фактом — обладатель этого титула по итогам «регулярки» как минимум на один сезон может именовать себя хоккейным хозяином Урала. Правда, вряд ли с таким утверждением согласятся болельщики магнитогорского «Металлурга».

В предстоящем чемпионате команды Челябинска и Екатеринбурга еще успеют надоесть друг другу. Они сыграют между собой аж шесть раз! Первую серию этого противостояния выиграли хоккеисты «Трактора».

Первый период получился не таким насыщенным на события. Большую часть времени команды занимались разрушением атак соперника, шла вязкая и жесткая борьба за территорию. Запомнились разве что выход «2 в 1» у хозяев, а также убойный момент у гостей, в котором шайба после броска Григория Дронова угодила в перекладину.

Чуть веселее прошел второй отрезок матча. В первые его пять минут команды обменялись по парочке хороших подходов к чужим владениям. В одном из них хорошую возможность забить свой первый гол в КХЛ упустил Руслан Агламзянов. С неудобной руки он пытался протолкнуть шайбу в ворота с «пятака». Увы, голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин нейтрализовал угрозу.

Один раз «Трактор» получил возможность сыграть в большинстве. Провели они эти две минуты не лучшим образом. Забить не забили, а еще едва не пропустили в свои ворота. Главная звезда хозяев убегал в быстром отрыве «1 в 0», но голкипера «черно-белых» Криса Дригера не переиграл. Не реализовали «лишнего» и хоккеисты «Автомобилиста».

Долгожданный гол случился в середине третьего периода. Первую шайбу за «Трактор» забросил Андрей Никонов. Причем, сделал он это в меньшинстве, убежав в контратаку с Егором Коршковым. Практически тут же уже челябинцы имели на одного игрока больше и должны были удваивать преимущество, угодив в штангу. А еще едва не пропустили от соперника в таком же быстром отрыве. К счастью, наш голкипер спас команду.

«Автомобилист» давил, снял вратаря на шестого полевого игрока. Но наши парни в защите действовали надежно. Есть первая победа в уральском дерби, да еще и на чужой территории!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 17 сентября. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Андрей Никонов (Егор Коршков, Сергей Телегин), 42:50 (4×5).

0:2 — Егор Коршков (Логан Дэй), 59:07 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Крис Дригер («Трактор»)

Главный герой матча! Впервые в КХЛ сыграл на «ноль», совершил несколько классных спасений, да и в целом вселял спокойствие и уверенность в себе. Мо-ло-дец!

Евгений Аликин («Автомобилист»)

Также провел матч на высочайшем уровне, в пропущенной шайбе не виноват. Отразил 30 бросков.

Андрей Никонов («Трактор»)

Забросил первую шайбу за челябинцев, которая в итоге стала победной. Респект и уважуха, заслужил своей игрой — кажется, начинает осваиваться в «черно-белом» коллективе.

Ждем наших парней дома. Уже послезавтра, 19 сентября, «Трактор» впервые в сезоне сыграет на родном льду. Соперник — нижнекамский «Нефтехимик».

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» (Екатеринбург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).