Форвард Пьеррик Дюбе принес «Трактору» победу над ХК «Сочи» в чемпионате КХЛ

Французский хоккеист набирает очки в каждом матче, у него уже 6 (4 + 2) очков в 5 играх

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали непростую гостевую победу над ХК «Сочи». Решающую шайбу в овертайме забросил француз Пьеррик Дюбе — 4:3. Новобранец «Трактора» выдал шикарный старт в сезоне, он набирает очки в пятом матче подряд. В его активе уже 6 (4 + 2) баллов в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще до старта нового сезона в чемпионате КХЛ многие эксперты рассматривали ХК «Сочи» как одного из аутсайдеров Западной конференции. Но сделать это они поспешили, поскольку южане на удивление резво стартовали в турнире. В предыдущем матче они и вовсе преподнесли сенсацию, одержав «сухую» победу над столичными армейцами (2:0). Очевидно, что челябинцев ждал непростой поединок с крепким и неуступчивым соперником.

Впрочем, первый период «черно-белые» провели здорово. Уже в самом дебюте они открыли счет в матче. После классной вертикальной передачи выскочил на оперативный простор Михаил Горюнов-Рольгизер, форвард «Трактора» был точен — 1:0. Практически тут же хозяева льда остались в меньшинстве. Могли наши парни забивать и в равных составах, но чуть не повезло.

Зато повезло оказаться в нужное время в нужном месте Степану Горбунову. Форвард «черно-белых» выиграл борьбу на «пятаке» и отправил шайбу в ворота — 2:0! Есть первый гол молодого и талантливого челябинского хоккеиста в КХЛ! В конце периода Александр Кадейкин мог доводить счет до крупного, однако выход «1 в 0» не реализовал.

Что касается сочинцев, то у них было несколько хороших атак, могли забивать Данил Авершин и Михаил Березин, однако на последнем рубеже у «Трактора» здорово сыграл Сергей Мыльников.

«Трактор» второй период начинал в меньшинстве. Выстоял, а затем и получил возможность сыграть в большинстве. Но вместо того чтобы развить успех, пропустил контратаку. Неаккуратно на позиции защитника сыграл Джошуа Ливо, подарив шайбу сопернику. Автором гола стал Даниил Сероух.

Впрочем, Сергей Телегин достаточно быстро вернул «+2» нашей команде. Ему удался точный прямой бросок от синей линии — 3:1 в нашу пользу. Хозяева льда вновь пошли большими силами вперед, провели ряд неплохих атак, а в концовке вновь сократили разрыв в счете до минимума. Грубую ошибку на синей линии совершил Логан Дэй — Денис Венгрыжановский убежал в быстрый отрыв и переиграл голкипера «Трактора» — 2:3.

Череда ошибок защитников «Трактора» продолжилась и в третьем отрезке матча. В который уже раз в этом сезоне «привез» гол Арсений Коромыслов. На сей раз в безобидной ситуации он не смог выбросить шайбу из своей зоны. Соперник наказал его за ошибку, а сделал это экс-«тракторист» Матвей Гуськов. 3:3 — и надо начинать все сначала…

Вот так, на ровном месте «Трактор» сам создал себе проблемы из ничего. Концовку периода наши парни провели лучше, заперли соперника в его зоне. Самый реальный шанс принести команде победу имел Андрей Светлаков, но голкипер хозяев Павел Хомченко не дал ему этого сделать. А уже на последних секундах Пьеррик Дюбе отправил шайбу в ворота, но с нарушением правил.

Впрочем, французский форвард добился-таки своего. В овертайме именно Дюбе забросил решающую шайбу и принес победу «Трактору». Впечатляющий старт в КХЛ для хоккеиста!

Хоккей. КХЛ. Сезон-2025/2026. 14 сентября. ХК «Сочи» — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 от (0:2, 2:1, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Арсений Коромыслов, Джошуа Ливо), 01:03 (5×5).

0:2 — Степан Горбунов (Логан Дэй, Владимир Жарков), 08:31 (5×5)

1:2 — Даниил Сероух (Тимур Хафизов), 21:41 (4×5).

1:3 — Сергей Телегин (Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин), 23:44 (5×5).

2:3 — Денис Венгрыжановский (Василий Мачулин), 35:33 (5×5).

3:3 — Матвей Гуськов (Артур Тянулин, Сергей Попов), 46:29 (5×5).

3:4 — Пьеррик Дюбе (Джошуа Ливо, Григорий Дронов), 61:03 (4×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Пьеррик Дюбе («Трактор»)

Набирает очки в пятом матче подряд за челябинский клуб. Ну и самое главное — принес «Трактору» победу в овертайме. Шикарное начало сезона для новобранца «черно-белых».

Даниил Сероух (ХК «Сочи»)

Вернул команду в игру, забросив шайбу в дебюте второго периода. И в целом доставил немало проблем обороне «Трактора».

Степан Горбунов («Трактор»)

Возможно, был не самым активным хоккеистом в матче. Но как не отметить дебютную шайбу форварда в КХЛ. Поздравляем!

Впереди у «Трактора» последний матч гостевой серии — 17 сентября сыграем в Екатеринбурге с «Автомобилистом», а затем состоится долгожданное появление наших хоккеистов на родном льду.

Фото: пресс-служба ХК «Сочи».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).