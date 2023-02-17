В Верхнеуральске стартовала XX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица»

В соревнованиях принимают участие 22 команды и около 1600 участников

«Мы долго готовились к тому, чтобы провести эти знаковые и масштабные для всего региона соревнования. Уверен, гостям и участникам спартакиады у нас понравится, а победит действительно сильнейший»,

— отметил глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов.

«Эта спартакиада призвана поднимать интерес у жителей сельских районов заниматься спортом, вести активный образ жизни. Для этого мы благодаря инициативе губернатора проводим большую работу по созданию здесь спортивной инфраструктуры, созданию условий для занятий физической культурой»,

— отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.



В Верхнеуральске стартовал финал ХХ областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». В ней принимают участие 22 команды, около 1600 участников муниципальных районов по 10 видам спорта. Всех участников и гостей соревнований встречают танцами и угощениями, передает корреспондент ИА «Первое областное».Открыли соревнования руководители глав районов в стрельбе из пневматической винтовки. Самым метким оказался глава Пластовского района Андрей Пестряков. Второе и третье места заняли Сергей Сергеев (Красноармейский район) и Игорь Ишимов (Аргаяшский район).Участников и гостей спартакиады ждала церемония открытия, после которой прошли состязания по футболу, хоккею, гиревому спорту, лыжным гонкам и перетягиванию каната.Сельские спартакиады — это еще и возможность городу-организатору оказать теплый прием гостям соревнований. В Верхнеуральске их встречают песнями, плясками и блюдами национальной кухни.Добавим, что спартакиада «Уральская метелица» проводится в Челябинской области с 2004 года. В этом году соревнования по 10 видам спорта пройдут до 19 февраля. По их итогам определится команда-победитель, которая представит Челябинскую область на Всероссийской зимней сельской спартакиаде в Череповце.