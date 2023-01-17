Финал областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» пройдет в Верхнеуральске

В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 муниципальных районов

В Верхнеуральске (Челябинская область) прошло итоговое совещание по вопросам проведения XX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Соревнования пройдут в два этапа. В спартакиаде примут участие более двух тысяч спортсменов из 22 районов области, сообщает региональный Минспорт.



Первый этап пройдет с 11 по 12 февраля. Спортсмены выступят в турнирах по шашкам, шахматам, гиревому спорту, зимнему мини-футболу среди женщин. Финальная часть спартакиады пройдет с 17 по 19 февраля и будет включать в себя соревнования по хоккею с шайбой, мини-футбол, турнир руководителей по стрельбе из пневматической винтовки, перетягивание каната и лыжные гонки.



Торжественное открытие соревнований состоится 17 февраля в 14:00 часов в городском Доме культуры Верхнеуральска. Отметим, что первая спартакиада состоялась на территории Увельского муниципального района в 2004 году.

