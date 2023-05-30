В Челябинске стартовала Спартакиада молодежи допризывного возраста

Команда победителей представит регион на всероссийском финале соревнований

Во всех городах России стартовали отборочные соревнования I Спартакиады молодежи допризывного возраста. В Челябинской области состязания проходят на стадионе имени Елены Елесиной, в них принимают участие юноши от 14 до 17 лет из 20 муниципалитетов. Команда победителей отправится на всероссийский финал соревнований, который пройдет в начале июля в Волгограде, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобная спартакиада проводится в России впервые и посвящена 80-летию разгрома Советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Во всех субъектах РФ стартовали областные состязания, победители которых получат возможность представить свои регионы в финале соревнований. Символично, что он пройдет в Волгограде — городе-герое, где и проходило одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

«Считаю, что это хорошее и правильное начинание, инициированное правительством РФ. Нам нужно проводить такие состязания среди молодежи, прививать им чувство патриотизма, сохранять память о подвиге советского народа. А сами ребята в случае необходимости будут готовы защищать Родину, выполнять свой гражданский долг», — считает министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Глава регионального спорта принял участие в торжественной церемонии открытия соревнований. Помимо него со вступительным словом к ребятам выступили депутат Госдумы, участник СВО Олег Голиков, а также председатель совета регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.

Спартакиада молодежи допризывного возраста продлится еще два дня и завершится 31 мая. Участникам предстоит проверить свои силы в спортивно-технических дисциплинах. Среди них — строевая подготовка, разборка и сборка автомата АК-74, стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда (гранаты), прыжки в длину с места и с разбега, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание и бег на различные дистанции и так далее.

Итоги состязаний подведут 31 мая, после чего будет сформирована сборная Челябинской области, которая и представит регион на всероссийском финале соревнований. Он пройдет в Волгограде с 1 по 11 июля.