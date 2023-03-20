Сборная Челябинской области стала призером Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Южноуральские спортсмены заняли третье место на соревнованиях в Череповце

В Череповце завершились XI Всероссийские зимние сельские спортивные игры, на которых сборная Челябинской области стала бронзовым призером соревнований в командном зачете. Южноуральские спортсмены завоевали пять медалей в различных видах программы, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях приняли участие 680 атлетов из 49 регионов. В программу сельских игр вошли состязания по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам, турнир спортивных семей, а также троеборье дояров и троеборье механизаторов.

«Традиции проведения этих зрелищных, увлекательных состязаний насчитывают уже 20 лет. И все это время сельские игры остаются одним из наиболее интересных и самобытных явлений в спортивной жизни страны. С каждым годом они укрепляют свой творческий, консолидирующий потенциал, объединяют вокруг значимых, востребованных задач новых участников», — на торжественной церемонии открытия игр было зачитано приветственное слово президента РФ Владимира Путина.

Серебряную медаль в лыжной эстафете завоевала сборная Челябинской области. В состав команды вошли Ника Выскуба, Александр Сырвачев, Вячеслав Сапегин и Артем Зайков. Бронзовыми призерами стали наши земляки в шахматах (Иван Фролов и Альмира Айткулова), шашках (Александр Ярушин и Татьяна Пяткова), состязаниях спортивных семей (семья Гордиенко). Все та же Ника Выскуба пришла к финишу третьей в лыжных гонках в индивидуальной гонке.

ХI Всероссийские зимние сельские спортивные игры проводятся Министерством спорта РФ, Министерством сельского хозяйства РФ и Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи».