В Саранске проходят финальные соревнования VIII Всероссийской зимней универсиады по лыжному ориентированию. В первый день соревнований победителем в спринтерской дистанции стал челябинский спортсмен Артемий Дорма, сообщает Дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

На трассе СШОР по зимним видам спорта Саранска лыжники-ориентировщики разыграли медали на спринтерской дистанции. На старт вышли 145 спортсменов: 79 юношей и 66 девушек.

Кроме того, в ближайшие дни спортсмены разыграют медали в мужской и женской эстафетных гонках. Ранее южноуральские спортсмены одержали победы на чемпионате УрФО по ориентированию. Лыжные соревнования прошли в поселке Слюдорудник под Кыштымом.

Добавим, что на Всероссийской зимней спартакиаде спортсмены Челябинской области завоевали 17 медалей различного достоинства. В активе южноуральцев 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.