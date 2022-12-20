В спортивной школе Челябинска откроют отделение по киберспорту

Проводится набор детей старше 12 лет

С января 2023 года в одной из спортшкол Челябинска откроется новое отделение по киберспорту. Располагаться оно будет в СШОР ЧТЗ, однако заниматься ребята будут на базе Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) в ЮУрГУ. Зачислять детей с 12 лет будут по итогам вступительных тестов по общефизической подготовке, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Желающих поступить на данное направление ждут на организационном собрании. Оно состоится 20 декабря в 18:00, 6-й корпус ЮУрГУ, аудитория 103. Адрес: ул. Сони Кривой, 60а. На собрании можно подробно узнать об отделении, пообщаться с тренером и задать интересующие вопросы.

«Отделение по киберспорту — уникальный проект, золотая середина между желанием детей играть за компьютером и беспокойством родителей за физическую форму и здоровье своего ребенка. Челябинск — один из первых городов России, где киберспорт будет развиваться на базе спортшколы», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

На отделение киберспорта смогут поступить подростки с 12 лет. В школе будут работать два тренера, у каждого из которых будет четыре группы по 10 человек. В общей сложности заниматься смогут 80 молодых людей. Как поступить в кибершколу? По словам Максима Клещевникова, в том, что новое отделение будет пользоваться популярностью, сомневаться не приходится, поэтому для желающих поступить будет организовано тестирование, которое может перерасти в серьезный конкурс на бюджет. Помимо этого, нужно будет продемонстрировать навыки по физкультуре.

Площадка для челябинских киберспортсменов оборудована по последнему слову техники. Компьютеры оснащены мощными процессорами и видеокартами — подготовлено 10 мест для игроков и одно для тренера с двумя мониторами и интерактивной панелью. Здесь смогут заниматься по две команды, состоящие из пяти игроков. Стоимость одного рабочего места оценивается в 150 тысяч рублей.

Напомним, что в России есть официально аккредитованная федерация, проводятся чемпионаты России и всероссийские турниры по киберспортивным дисциплинам. В мае 2021 года национальный чемпионат принимал Челябинск. Соревнования прошли во дворце спорта «Юность» и собрали полные трибуны в дни финалов.