Российская команда Team Spirit выиграла крупнейший турнир по киберспорту в США

В чемпионате по Dota 2 выиграл и южноуралец Ярослав Найденов

Команда Team Spirit с южноуральцем Ярославом Найденовым в составе выиграла главный турнир лета по Dota 2 в США с призовым фондом 500 тысяч долларов. В решающем матче команда, в которую входят три россиянина и два украинца, победила у соперников из Китая и теперь будет готовиться к турниру The International, неофициальному чемпионату мира, сообщает пресс-служба команды Team Spirit.

Главным фаворитом турнира в США считалась команда из Китая PSG.LGD, которая на пути к финалу проиграла лишь две карты. Однако пятерка Ярослава Miposhka Найденова показала невероятную игру и смогла сотворить сенсацию, заслуженно выиграв мэйджор и получив главный приз в размере 200 тысяч долларов.

Начали турнир «Драконы» с победы в четвертьфинале над соотечественниками из Virtus Pro (2:1). В полуфинале была одержана уверенная победа над китайским клубом Team Aster (2:0). Однако в финале верхней сетки россияне не смогли составить конкуренцию PSG.LGD (0:2) и вынуждены были добираться до гранд-финала через нижнюю сетку. Team Spirit это благополучно сделала, где встретилась с теми же соперниками из Китая.

В гранд-финале наши парни опять встретились с PSG.LGD — и, как на победном The International 10, совершили чудо, победив 3:1. За победу Team Spirit получила 200 тысяч долларов и теперь отправится на отдых перед чемпионатом мира в Сингапуре.





В составе победителей оказались пять спортсменов: Илья yatoro Мулярчук (Украина), Александр TORONTOTOKYO Хертек (Россия), Магомед Collapse Халилов (Россия), Мирослав Mira Колпаков (Украина), Ярослав Miposhka Найденов (Россия).

Напомним, в прошлом году российская команда выиграла турнир The International 10 и заработала 18,2 миллиона долларов.