Спорт миллениалов: рассуждения о киберспорте и финале чемпионата России в Челябинске

Обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев — о самой прогрессирующей спортивной дисциплине

Социальное явление под названием киберспорт с каждым годом становится все более популярным в нашем обществе. Пока оно охватывает в основном миллениалов — поколение людей, родившихся примерно с 1981 по 1996 год, которые уже имели возможность быть сполна вовлеченными в сферу цифровых технологий. Вслед за ними идут еще более молодые поколения, не менее погруженные в этот цифровой мир. Многие из них, что называется, живут в интернете.

Некоторые писатели и кинематографисты, работающие в жанре фантастики, склоняются к тому, что со временем цифровые технологии настолько войдут в жизнь человечества, что виртуальный мир в обществе будет превалировать над миром реальности. Как, например, это показано в голливудском блокбастере 2018 года «Первому игроку приготовиться» самого кассового режиссера в истории мирового кинематографа Стивена Спилберга.

А началась кибермания еще несколько десятилетий тому назад, когда подростки высокоразвитых в технологическом отношении стран принялись часами напролет просиживать перед экранами допотопных компьютеров, с воодушевлением и всецело растворяясь в первых примитивных компьютерных играх.

Как «стрелялки» породили киберспорт, а Россия стала его пионером

Со временем технологии позволили этой забаве, при желании, переходить в режим сетевой игры. Таким образом было положено начало истории киберспорта. Первой сетевой игрой стал легендарный шутер Doom 2. А благодаря его последователю, тоже очень популярной «стрелялке» Quake, в 1997 году в США появилась первая лига киберспортсменов под названием Cyberathlete Professional League, после чего киберспорт начал приобретать организационные очертания.

Не оставалась в стороне от этих общемировых компьютерно-технологических веяний и Россия, которая была одной из первых стран, официально признавших киберспорт полноценным видом спорта. Произошло это ровно 20 лет назад. С 2001 года турнирам по киберспортивным дисциплинам стал присваиваться официальный статус спортивного мероприятия.

Однако дорога к окончательному признанию оказалась тернистой. В 2006 году киберспорт покинул реестр видов спорта в России с мотивировкой «из-за недостаточного развития в регионах» и обрел его снова лишь десять лет спустя (в июне 2016 года).

Федерация компьютерного спорта России была создана еще в 2000 году. Она является членом Международной федерации компьютерного спорта и координирует развитие киберспорта как в столице, так и в регионах. На протяжении этих двух десятилетий ФКСР проводит региональные любительские соревнования среди школьников и студентов, а также ежегодные чемпионат и Кубок России (свыше 26 тыс. участников в 2019 году). За 20 лет работы ФКС России провела более 1 тыс. турниров, в которых приняли участие свыше 500 тыс. игроков. С 2014 года Российский госуниверситет физкультуры начал готовить кадры по специализации «Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)».

На заре зарождения киберспорта популярностью в России пользовались в основном такие легендарные игры, как Counter-Strike, Dota и Warcraft. Но теперь отечественные виртуальные игроки идут в ногу со временем и всем остальным миром, посвящая свое времяпрепровождение таким популярным на сегодня киберспортивным дисциплинам, как League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Starcraft, Overwatch, Hearthstone, Call of Duty, World of Tanks, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite, APEX, World of Warcraft, и многим другим.

Соревнования различного масштаба проводятся на «ЦСКА Арене» и «ВТБ Арене». А звездные киберспортсмены получают очень солидные призовые за победы на турнирах, с ними подписывают рекламные контракты, их приглашают для участия в популярных телепередачах, они становятся героями сюжетов на крупных ютуб-каналах.

Популярность киберспорта в цифрах и фактах

Стремительное развитие киберспорта подтверждают многочисленные статистические данные. Так, по итогам 2020 года количество фанатов киберспорта в России составило 15,4 млн человек. В 2019 году соответствующая аудитория насчитывала более 12 млн человек, а в 2018 году этот показатель составлял 10 млн пользователей. Одной из причин рывка увлеченности киберспортом в России стала пандемия коронавируса, приведшая к тому, что людям пришлось проводить гораздо больше времени дома, чем это было ранее.

Также по итогам 2020 года клубы Virtus.pro и NAVI вошли в топ-10 самых богатых киберспортивных организаций мира. VP заняла пятое место в списке, заработав $1,38 млн, а NAVI оказалась на девятом месте, заработав $1,12 млн. Возглавила же этот рейтинг американская организация Dallas Empire с $1,8 млн годового заработка. Также в число команд мирового уровня входят отечественные Empire, Hellraisers, Vega Squadron, Moscow Five.

России, конечно, пока еще далеко в плане популярности киберспорта, например, до Южной Кореи, где компьютерными играми увлекается почти три четверти населения страны. Однако уже в 2015 году отечественная аудитория киберспорта обходила по популярности в интернете футбол и другие традиционные виды спорта. Киберспортивная организация Natus Vincere (Dota 2) в Facebook оказалась популярнее футбольных «Зенита» и ЦСКА вместе взятых. В «Твиттере» же она обходила все баскетбольные и хоккейные клубы постсоветского пространства и даже официальный аккаунт сборной России по футболу.

Правда, в финансовом отношении пока киберспорту непросто тягаться с такими лидерами спорта в мире, как футбол, хоккей или баскетбол. Медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллин признается, что бюджеты даже ведущих киберспортивных организаций в лучшем случае приближаются к бюджетным показателям средних команд второго эшелона АПЛ.

Что касается персональных заработков, то ведущие игроки, прибыль которых составляют в основном турнирные призовые, получают в среднем от 500 тыс. до 1 млн рублей в месяц. Например, команда Дмитрия Дорохина Virtus.pro по Dota 2 за победу на одном из турниров стала обладателем $200 тыс. То есть каждый игрок за вычетом налогов получил примерно 2,6 млн рублей. Отечественные же киберспортсмены второго эшелона, которые редко становятся победителями турниров, зарабатывают в районе $1 тыс. в месяц.

В 2015 году был основан российский киберспортивный холдинг ESforce, ставший крупнейшей киберспортивной организацией в России, СНГ и странах Восточной Европы. ESforce принадлежит вышеупомянутый киберспортивный клуб Virtus.pro, выигравший наибольшее количество призовых среди клубов СНГ и входящий в топ-10 мира по этому показателю. Также ESforce проводит крупнейшую на территории постсоветского пространства серию турниров «Эпицентр», владеет ведущим СМИ СНГ-киберспорта интернет-порталом Cybersport. ru, студией RuHub, Yota Arena в Москве и компанией Epic Esports Events. Одним из инвесторов проекта стал отечественный миллиардер и спортивный меценат Алишер Усманов.

На чем зарабатывает киберспорт

Кибертурниры собирают у экранов миллионные аудитории поклонников, киберспортивный контент заполонил интернет, и это не может не выливаться в существенные финансовые доходы.

Главным источником денежных средств в киберспорте является реклама и спонсорство. По данным аналитиков SuperData, на их долю приходится три четверти доходов отрасли. Крупные бренды с удовольствием вкладывают свои деньги в рекламу турниров, команд и даже отдельных игроков. На российском киберрынке присутствуют такие рекламодатели, как мобильные операторы Yota, Билайн и Мегафон, компании Black Monster, Mail.Ru Group, Ситимобил, Riot Games, GamerStadium, Игромир, UCC, BenQ, Starladder, Game Show и многие другие.

Львиная часть денежных потоков в мире киберспорта нынче крутится вокруг четырех кибердисциплин — Dota 2, League of Legends, Counter-Strike и StarCraft. Вот под них преимущественно и вкладывают деньги спонсоры. Также киберспорту приносят доходы призовой фонд соревнований, продажа билетов на арены и прав на трансляции мероприятий, ставки на букмекерских сайтах, реализация геймерских сувениров и атрибутики. В общем, здесь работает и приносит прибыль всё — от стримов до рекламы и мерчандайзинга.

Кроме непосредственно издателей игр, турниры спонсируют производители компьютерной техники и электроники, энергетических напитков, спортивной одежды, телекоммуникационные компании, бренды продуктов питания, представители автомобильной индустрии, парфюмерии и даже знаменитая кинокомпания Marvel Studios. В киберспорт не стесняются инвестировать свои капиталы такие акулы бизнеса, как Уоррен Баффет, Джефф Безос, Джек Ма, Алишер Усманов, Юрий Мильнер, и другие фигуранты топ-рейтингов богачей от Forbes.

В трансляциях соревнований по киберспорту задействованы не только телеканалы и стриминговые платформы, но теперь уже и социальные сети. Большую роль в популяризации киберспорта сыграл стриминговый сервис Twitch, запущенный в 2011 году и ныне принадлежащий американской компании-гиганту Amazon. Сейчас ему огромную конкуренцию составляет YouTube.

В России видеотрансляции киберспортивных турниров активно осуществляют социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Первым среди российских телеканалов соревнования по киберспорту начал транслировать в 2015 году 2×2. Также активно этим занимаются и на федеральном спортивном телеканале МатчТВ.

Эксперт Алексей Бурдыко из Game Show утверждает, что интерес к киберспорту в последние годы возрастает такими быстрыми темпами, что уже в недалеком будущем в плане размеров финансовых доходов его ждет судьба топовых спортивных дисциплин — футбола и хоккея.

Челябинск киберспортивный

22—23 мая на площадке дворца спорта «Юность» в Челябинске прошла финальная часть чемпионата России по киберспорту. Столица Южного Урала впервые стала хозяйкой соревнований такого рода, ранее чемпионаты страны по киберспорту всегда проходили в Москве. Организаторы сделали вход для зрителей бесплатным. Заполняемость ДС «Юность» по требованиям Роспотребнадзора из-за коронавирусных ограничений составляла 75 процентов (это более 2500 человек).

Всего в чемпионате России по компьютерному спорту приняли участие свыше 20 тыс. человек, но на его финальную стадию в Челябинск съехались состязаться 40 сильнейших на данное время его представителей из 16 регионов страны. Их возраст составлял от 16 до 40 лет.

В турнире принимали участие и два представителя Челябинской области — 24-летний Максим Труханов из Магнитогорска и «легионер» из Смоленска, который сейчас представляет Челябинск, 26-летний Гарик Галоян. Первый из них, занявший на прошлогоднем чемпионате страны 2-е место, выиграл состязания по киберхоккею (дисциплина NHL 21), а второй, являвшийся дебютантом соревнований такого уровня, завоевал 3-е место в дисциплине Tekken 7.

В турнире было представлено шесть видов программы: боевая арена Dota 2, стратегия в реальном времени StarCraft II, спортивный симулятор NHL 21, файтинг Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game и соревновательная головоломка Clash Royale. Призовой фонд чемпионата превышал 3,6 миллиона рублей.

Посмотреть на игры прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который вместе с президентом Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрием Смитом принял участие в торжественном открытии турнира. Глава региона отметил, что киберспорт — это новый и интересный вид спорта, который объединяет людей. Также он признался, что и сам планирует обратить внимание на данный вид спорта.

Насыщенными были не только профильные соревнования, но и культурно-развлекательная программа. Участники и зрители могли принять участие в баскетбольном турнире, покататься на бордах в специально смонтированном для этого скейт-парке, а также посмотреть на яркое шоу косплей-конвента, где любой из его посетителей мог предстать в образах персонажей известных игр, книг, кино- и мультфильмов.

В первый день, 22 мая, прошли полуфинальные поединки, в ходе которых определились финалисты турнира, а 23 мая состоялись финалы, а также матчи за 3-е место. Следить за прямой трансляцией второго дня соревнований можно было в официальной группе чемпионата России по компьютерному спорту, в социальных сетях ФКС России в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», RuHub, а также на канале в Rutube.

Жаркие финалы

А теперь переходим непосредственно к спортивным итогам турнира. В традиционно самой престижной дисциплине Dota 2 чемпионами России 2021 года стала сборная Республики Марий Эл, которая в финальной схватке одолела команду SMARACIS eSport со счетом 2:0. За эту победу коллектив Тимура Маврина получил призовые в размере 800 тыс. рублей, а их соперники — 400 тыс. рублей. В матче за третье место команда DisRespecT обыграла сборную Республики Алтай со счетом 2:1.

В стратегической игре StarCraft II триумфатором стал Никита SKillous Гуревич, одолевший в финале Виталия Couguar Рощина. Здесь чемпион удостоился 250 тыс. рублей, а серебряный призер — 150 тыс. рублей. Бронзовым медалистом в этой дисциплине стал Сергей KingCobra Кондауров, выигравший у Матвея Mattew Яркова.

Лучшим игроком страны по файтингу Tekken 7 стал Михаил BobMorton Кватер, который в финале сумел победить со значительным преимуществом Сергея Strog Платова. Третье место занял вышеупомянутый представитель южноуральского региона Гарик LMG MOB Галоян, выигравший малый финал у Павла th3_infection228 Калашникова. Чемпион получил 250 тыс. рублей, финалист — 150 тыс. рублей, бронзовый призер — 70 тыс. рублей, а обладатель 4-го места — 30 тыс. рублей.

Чемпионом в единственной мобильной дисциплине турнира — игре Clash Royale — стал Даниил Untitled PRO Смородин, который в решающем матче разгромил Хизира Opparadox Эрсимикова с «сухим» счетом 4:0. Бронза — у Аделя Xанs Баширова, завоевавшего ее в поединке против Ильи Lekaria Казанцева. Размеры призовых за четыре первых места здесь были такими же, как и в файтинге Tekken 7.

Лучшим пилотом дронов в дисциплине DCL — The Game (симулятор дрон-рейсинга) стал Александр «the23» Холодных, который вырвал победу у Кирилла «NiFkaaa» Федуковича с разницей всего в один балл. Третье и четвертое место в этом состязании заняли Константин KKG Косолапов и Владимир YuW Юнусов соответственно. Призовые здесь были такими же, как в Tekken 7 и Clash Royale.

И наконец, киберхоккеистом России № 1 в этом году стал магнитогорец Максим Haiissey Труханов, который в упорнейшем финальном поединке дисциплины NHL 21 вырвал победу у представителя Северной Осетии Сергея serg1vratar_vH Филиппова со счетом 3:2. Эта игра стала украшением всего турнира. Для определения ее победителя пришлось сыграть все пять матчей (серия велась до трех побед), и в трех из них перевес достигался лишь в овертайме. Комментатором всего действа был ваш непокорный слуга (автор этих строк).

«Спасибо всем южноуральцам за поддержку! Хотелось не подвести их и выиграть для региона золото. В финале пришлось очень непросто. Особенно после третьего матча в серии, когда судьба моей победы висела на волоске. Я очень рад, что все для меня закончилось благополучно. Буду ставить теперь перед собой новые цели и задачи, стараться повышать свои скиллы», — заявил в интервью после победы Максим Труханов.

Бронзовым призером здесь стал Александр SPB_AlexZver22 Зверев, одолевший Семена Litvak Литвака. В этой дисциплине денежный приз за 1-е место составил 90 тыс. рублей, за 2-е — 47 500 рублей., за 3-е — 30 тыс. рублей и за 4-е — 12 500 рублей.