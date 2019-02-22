/ В Сосновском районе стартовала спартакиада «Уральская метелица»

Соревнования открыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Сосновском районе сегодня, 22 февраля, открылась спартакиада «Уральская метелица». Финальные соревнования XVI зимней областной сельской спартакиады продолжаться до воскресенья, 24 февраля. На церемонии открытия перед участниками и зрителями выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который и дал старт спартакиаде.

Этот большой спортивный праздник проводится в нашей области шестнадцатый год. В этот раз честь принимать спартакиаду выпала Сосновскому району. Хозяева постарались, чтобы спортсмены, тренеры и болельщики чувствовали себя комфортно, и у них все получилось. Добрые традиции массового спорта прочно укоренились на Южном Урале. Не проходит сезона, чтобы в области не проходили масштабные спортивные состязания. Верю, что для кого-то из вас они станут дорогой в большой спорт. От всей души желаю вам новых спортивных достижений, удачных стартов и побед. Шестнадцатую областную сельскую зимнюю спартакиаду объявляю открытой. — подчеркнул Борис Дубровский.

Традиционно «Уральская метелица» проводится в 4 этапа, финальные из которых состоятся в последний день. Они проходят по следующим видам спорта: хоккей с шайбой среди мужчин, зимний мини-футбол среди мужчин и женщин, лыжные гонки, гиревой спорт. Также в программе многоборье ГТО, шашки, шахматы и соревнования среди спортивных семей. Кроме того, руководители сельских муниципалитетов примут участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

Спартакиада «Уральская метелица» проводится на Южном Урале с 2004 года. Первые соревнования принимал Увельский муниципальный район.