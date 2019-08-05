Челябинская область примет финальные старты девятой летней Спартакиады учащихся России по современному пятиборью. Торжественное открытие соревнований состоится в Челябинске 7 августа на стадионе им. Е. Елесиной.
Современное пятиборье представляет собой соревнование, в котором чемпионом становится атлет, лучше других выступивший в пяти различных видах спорта: фехтовании, плавании, верховой езде, беге и стрельбе.
Соревнования пройдут под эгидой Министерства спорта Российской Федерации при участии регионального Министерства спорта и Федерации современного пятиборья Челябинской области.
С 6 по 9 августа будут разыграны медали в классе четырехборья среди спортсменов до 19 лет. В Спартакиаде примут участие 160 спортсменов из 17 регионов страны.
Команда Челябинской области представлена восемью спортсменами, которые будут состязаться в беге, стрельбе, фехтовании и плавании.