Челябинские легкоатлеты выиграли семь медалей на Спартакиаде учащихся

В Чебоксарах прошли финальные старты.

В Чебоксарах прошли финальные старты девятой летней Спартакиады учащихся России. Отличились и спортсмены Челябинской области. Наши легкоатлеты завоевали одну золотой, одну серебряную и пять бронзовых наград.

Челябинец Александр Свечников отличился в ходьбе на пять километров, тем самым принеся нашему региону «золото». «Серебро» лежит в копилке Екатерины Домниной из Магнитогорска, она соревновалась в беге на 3000 километров с препятствиями. Бронзовые награды получили копьеметатель Никита Костылев, ходоки на дистанции 10 километров Алексей Ишмаметьев и Юлия Халилова, бегуны Александра Невзорова в дистанции 1500 метров и Максим Тиряков в промежутке 400 метров.

В командном зачете южноуральцы заняли шестое место, пропустив на верхние строчки итоговой таблицы сборные Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области.