В силовых структурах Челябинской области решили возродить регбол

А также планируют заявить южноуральскую команду на чемпионат России

В Челябинской области решили возродить регбол — вид спорта, сочетающий в себе элементы регби и баскетбола. Накануне в южноуральской столице состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие представители силовых структур. По словам почетного президента Федерации регбола России, основателя этого вида спорта Александра Нечепорука, в этом году планируется участие сборной Челябинской области в чемпионате страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Баскетбольная площадка, один мяч, два кольца и две команды... Но смотришь на участников предстоящего матча и понимаешь — что-то тут не так. Ах да, обращают на себя внимание антропометрические данные игроков. Здесь нет парней высокого роста, в большинстве своем это крепкие, мускулистые ребята.

А все потому, что в регболе в приоритете другие качества спортсменов. Да, снайперские способности забивать мячи в баскетбольное кольцо никто не отменял. Но техника владения мячом и другие умения, присущие «лучшей игре с мячом», здесь не нужны. Зато борцовские качества, умение выиграть позицию, заблокировать оппонента очень даже пригодятся.

Именно поэтому в этом виде спорта как рыба в воде себе чувствуют представители единоборств. В первую очередь борцы, дзюдоисты и самбисты.

«В свое время мы провели несколько товарищеских матчей по правилам регбола с профессиональными баскетбольными командами. Ничего хорошего из этого не вышло: мы вынесли соперников, не дав им и шанса», — говорит Александр Нечепорук, почетный президент Федерации регбола России.

Кстати, мало кто знает, но в России этот вид спорта зародился на Южном Урале. Идейным вдохновителем его стал наш с вами земляк, Александр Нечепорук. Во время работы в силовых структурах у него родилась идея как-то разнообразить тренировочный процесс среди коллег и подчиненных. А что может быть лучше, чем командный вид спорта с элементами единоборств? Тем более что в силовых структурах оба эти направления в большом почете.

И первый чемпионат России по регболу был проведен не где-нибудь, а в Челябинске. Произошло это в далеком 1999 году. Сегодня это уже самостоятельный вид спорта, с аккредитованной Всероссийской федерацией. Решается вопрос о том, чтобы официально открыть Международную федерацию регбола.

В силу различных причин в Челябинской области регбол на некоторое время ушел в тень. Однако проведение товарищеского матча может стать трамплином к тому, чтобы вернуть региону былые традиции и победы в этом необычном, но увлекательном командном виде спорта.

По словам Александра Нечепорука, в планах региональной федерации — произвести отбор лучших игроков, сформировать сборную Челябинской области для участия в чемпионате России — 2024 по регболу.

«В свое время наши команды достойно выступали на чемпионатах страны, становились призерами соревнований, выигрывали Кубок России. То есть в регболе Челябинская область была на хорошем счету. Хотим возродить эти традиции, популяризировать этот вид спорта в разных уголках страны», — добавляет Александр Нечепорук.

Регбол чем-то отдаленно напоминает баскетбол без правил. Главным образом потому, что здесь можно пихаться и толкаться, производить захваты, разрешается жесткая силовая борьба. Правила регбола предельно просты: разрешается все, кроме захватов ног, подножек, толчков в спину при броске и явных провокаций на столкновение.

То есть во время поединка двух команд идет жестокая, но не грубая, силовая борьба в сочетании с поразительной динамикой. Все это вкупе делает регбол зрелищной и увлекательной игрой с большой вариативностью в выборе тактики и стратегии на поединок.

Кроме того, предъявляет игрокам серьезные физические нагрузки. Мало того, что нужно перемещаться по площадке в рваном ритме с ускорениями, так еще и применять борцовские элементы и захваты с оппонентами.

«Эмоции у ребят, конечно же, зашкаливают. Но им здесь нечего делить, они друзья вне площадки, хорошо друг друга знают. А на всероссийских стартах порой вспыхивают конфликтные ситуации. Но и они не перетекают в какие-то серьезные столкновения. Игроки уважительно относятся друг к другу», — говорит судья по регболу Юрий Рожков.

Сегодня в России регбол развивают 30 региональных федераций. Начиная с 1999 года проведено уже 25 чемпионатов России. Главные успехи и достижения южноуральцев — победа в Кубке России в 2001 году и серебряные медали чемпионата России — 2002 в Новосибирске.

«Есть сильные профессиональные команды в Чувашии, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Санкт-Петербурге... Регбол развивается, становится профессиональным. В сильных клубах у каждого игрока свое амплуа и функции на площадке. И мы не хотим стоять на месте, сформируем команду, которая постарается достойно выступить на чемпионате России», — уверяет Александр Нечепорук.

Что касается результата товарищеского матча, то в нем с разгромным счетом победила команда «Динамо». Ей противостояла сборная игроков, составленная из представителей силовых структур. Но это тот случай, когда в таком поединке не могло быть проигравших. Важнее то, что в Челябинске вспомнили о виде спорта, в котором когда-то были очень сильны. И рассчитывают вернуть утраченные позиции.