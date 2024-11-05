Массовой дракой завершился чемпионат России по регболу в Челябинске

В финальном матче «стенка на стенку» сошлись команды из Чувашии и Красноярска

На чемпионате России — 2024 по регболу в Челябинске произошла массовая драка между участниками команд. В финальном матче вскипели эмоции у игроков из команд Чувашии и Красноярска. Судьям удалось погасить конфликт, а победу в турнире одержали сибирские спортсмены, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В чемпионате России по регболу, прошедшем в Челябинске, приняли участие семь команд. Сначала они между собой сыграли в предварительном раунде, а в решающий день состоялся финальный матч, в котором встретились сборные Чувашии и Красноярского края.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Слово за слово, и вот уже происходит битва «стенка на стенку». К ней подключились и ряд спортсменов из других команд. К счастью, судьи и другие игроки помогли усмирить пыл наиболее активных эмоциональных регболистов. Матч продолжился спустя некоторое время, а победу в нем одержали сибирские спортсмены. Сборная Красноярского края выиграла чемпионат России — 2024.

«Да, такое у нас порой случается. Это же контактный вид спорта! Парни горячие, эмоции зашкаливают. Но мы уважительно друг к другу относимся, нас объединяет любовь и интерес к этому виду спорта», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» игрок команды Новосибирской области Тимофей Брюзгин.

На чемпионате России по регболу в Челябинске выступили семь команд. Этот вид спорта представляет собой синтез баскетбола, регби и борьбы. Зародился регбол в Челябинске благодаря инициативе Александра Нечепорука. В 1999 году он зарегистрировал Российскую федерацию регбола, которую возглавляет по настоящее время.