Когда размер имеет значение — в Челябинске провели чемпионат России по регболу

Этот вид спорта создан для крепких и сильных мужчин

В Челябинске после 10-летнего перерыва вновь провели чемпионат России по регболу — виду спорта, сочетающему в себе элементы регби, баскетбола и борьбы. В этом году он собрал семь сильнейших команд страны. Победу одержали представители Красноярского края. Но и другие регионы показали себя с лучшей стороны, подтвердив, что у регбола могут быть хорошие перспективы и точки роста. Наш корреспондент посетил два матча чемпионата и убедился в том, что в этом виде спорта размер и сила игроков имеют первостепенное значение.

«Парни, на провокации не поддаемся. Играем в свою игру!» — скомандовал один из тренеров сборной Чувашии перед матчем с командой из Новосибирска.

Такие установки игроки могут получать от наставников в разных видах спорта, но здесь она приобретает особое значение. А все потому, что регбол — очень уж контактная игра, тут в единоборствах одно нарушение может спровоцировать конфликт между игроками.

Мы уже писали о том, что чемпионат России по регболу в Челябинске завершился массовой дракой между участниками финального матча. Видео с тем, как игроки Чувашии и Красноярска зарубились на кулаках, облетело Интернет и попало в федеральную повестку.





Хотя все началось в Челябинске чинно-благородно. В первый день турнира прошла церемония открытия, его участники братались и приветствовали друг друга. Они хорошо знакомы, уже не первый год соперничают между собой на баскетбольном паркете.

Пожелал им удачи в чемпионате идейный вдохновитель и основоположник регбола в нашей стране Александр Нечепорук. Он же, кстати, и сейчас возглавляет Российскую федерацию регбола.

Посмотришь на участников соревнований — все как на подбор большие и сильные ребята, крепкого телосложения. В этом вся прелесть регбола: в нем вроде и побеждает та команда, которая больше раз закинет мяч в корзину соперника, но навыки баскетболистов не играют главную роль. На первый план выходит их умение бороться.

Но даже среди всех этих гигантов замечаю в стройной шеренге атлетов мужчину, который явно выделяется на общем фоне. Знакомьтесь — это Иван Шабашин. Он родился и вырос в Карталах Челябинской области, профессионально занимался греко-римской борьбой, а теперь живет в Красноярске и является одним из лидеров местной команды по регболу.

«Еще когда я был борцом, в Челябинске мы частенько брали баскетбольные мячи и устраивали игровую тренировку. Даже толком не знали, что в регбол играли. Моя функция на площадке не в кольцо бросать, а оппонентов сдерживать. Хотя — если будет такая возможность — могу и забить мяч в корзину», — рассказал автору строк челябинский спортсмен.

На чемпионат России — 2024 в Челябинск прибыли семь команд. Да, у них разный уровень подготовки и квалификации, но в целом на площадке в большинстве своем была равная и упорная борьба. Драматично сложился стартовый поединок для команд из Чувашии и Новосибирска.

В нем ребята задавали с первых минут высокий градус игры. Возмутителем спокойствия стал атлет из Новосибирска Тимофей Брюзгин. Он несколько раз грубо, на грани фола, атаковал своих оппонентов, одного из них вывел из строя жестким регбийным приемом.

«У нас нет задачи травмировать соперника. Мы просто хотим победить. Поэтому со стороны и кажется, что играем грубо. Но на самом деле это не так. В регболе нужно быть жестким, но справедливым», — объяснил корреспонденту ИА «Первое областное» колоритный игрок из Новосибирска.

Не менее заметной фигурой на площадке был и капитан сибиряков Владимир Пшеничный. Он в чемпионатах страны по регболу принимает участие уже около 20 лет. В одном из игровых моментов он оказался на паркете и около минуты приходил в себя. Завершал поединок спортсмен с белой повязкой на голове.

«Даже не знаю, что там произошло. В пылу борьбы не замечаешь, где и откуда тебе прилетает. Сейчас я еще бодрячком, нормально себя чувствую. Но знаю точно: завтра утром будет болеть все тело. Это побочный эффект таких вот жестких матчей», — добавил Владимир Пшеничный.

Вообще регболисты — большие молодцы. Они не купаются в лучах славы, как представители некоторых других командных видов спорта. А все потому, что регбол для них не является источником заработка. У них искренняя любовь к этому виду спорта.

Турнир в Челябинске служит им хорошей возможностью напомнить о себе, рассказать людям, что есть такой зрелищный и интересный командный вид спорта. Поэтому даже во время поединка, в пылу борьбы, умудряются позировать автору строк на камеру.

Игроки выбывали из строя один за другим. За один матч травмы и повреждения получили шесть атлетов. Казалось, еще чуть-чуть — и на площадке борьба перерастет в кулачный поединок.

К счастью, эмоции и пыл ребят остудили тренеры. Но удивительная вещь: уже после окончания матча все его участники быстро забыли былые обиды и сделали совместное фото на память.

Не менее жарким получился и другой поединок, в котором встретились команды из Ростова-на-Дону и Красноярского края. «Юг против Севера» — так окрестили противостояние зрители. Ростовчане по своим антропометрическим данным превосходили соперников. Но те взяли свое благодаря скорости и хитрости: сибиряки грамотно и четко наказывали оппонентов за ошибки.

В составе ростовчан автор строк увидел и одного любопытного персонажа. Посмотрите: этот брутальный мужчина ну очень чем-то похож на знаменитого Конора Макгрегора. Черты лица, солидная рыжая борода и горячий взгляд... Разве что комплекцией россиянин заметно больше ирландца.

Регбол. Чемпионат России — 2024. Итоговое распределение мест:

1. Красноярский край.

2. Республика Чувашия.

3. Новосибирская область.

4. Ростовская область.

5. Пермский край.

6. Омская область.

7. Челябинская область.

Как уже говорилось выше, регбол в нашей стране хоть и пользуется спросом у представителей единоборств, но ему еще далеко до того, чтобы стать профессиональным видом спорта. Планы и амбиции у руководства Федерации регбола России большие. Есть идея создать международную федерацию, выходить на новый уровень развития. Но не все так просто и гладко.

«Нужно принимать комплекс мер, чтобы сделать регбол в России популярным и массовым видом спорта. И речь не только о создании сильного чемпионата страны. Важна медийная составляющая. Люди любят шоу, верно? Многие виды спорта за счет красивой конфетной обертки привлекают к себе внимание. Регболу на первом этапе своего развития нужно двигаться в этом направлении. Это же зрелищный и динамичный вид спорта, надо больше доносить до людей через СМИ, что есть такая интересная командная игра», — полагает президент Федерации регбола Москвы Никита Кирилловых.