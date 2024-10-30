В Челябинске после 10‑летнего перерыва проведут чемпионат России по регболу

В турнире за победу будут бороться семь сильнейших команд страны

Впервые после 10-летнего перерыва чемпионат России по регболу проведет Челябинск. С 2 по 4 ноября в южноуральской столице соберутся семь сильнейших команд страны. Среди участников и хозяева турнира. Рассказываем о необычном виде спорта, который сочетает в себе элементы регби и баскетбола, получившем свое рождение и развитие именно на Южном Урале.

Вообще-то регбол — это далеко не новый вид спорта в России. Впервые его начали развивать еще в 1991 году — и не где-нибудь, а в Челябинске. Борцы, боксеры, самбисты, рукопашники и представители силовых структур использовали эту игру как вспомогательную дисциплину для основных тренировок. Это был баскетбол с элементами борьбы, но со своими правилами и особенностями.

Тогда же эта игра и получила свое официальное название — регбол, то есть синтез регби, баскетбола и борьбы. Основной свод правил нового вида спорта составил Александр Нечепорук. Он же в 1999 году зарегистрировал Российскую федерацию регбола, которую сам же и возглавил.

С тех пор регбол то получал должное развитие, то уходил в тень. В Челябинске же на некоторое время о нем забыли. Но в этом году состоялось его возрождение — в марте, например, прошел товарищеский матч между командами «Динамо» и ОМОНа. Мы рассказывали о том, как завершился поединок, в нашем репортаже.





Март, 2024 г. Товарищеский матч в Челябинске между командами СОБРа и «Динамо». На чемпионате России будет еще более жесткий контакт и элементы борьбы

«Вид спорта зрелищный, интересный для зрителя. А еще несет в себе элементы как баскетбола, так и единоборств. Это спорт для сильных и крепких мужчин. У нас большие планы его развивать и выходить на новый уровень развития. Планируем в ближайшем времени создать Международную федерацию регбола. В нее будут входить страны, входящие в организацию БРИКС», — сообщил автору строк основатель регбола, руководитель Российской федерации регбола Александр Нечепорук.

Кстати, команда из Челябинска всегда была на хорошем счету в России. Так, например, в 2001 году она завоевала Кубок страны, а год спустя — бронзовые медали чемпионата России. Сейчас она далеко не лидер, но на предстоящем домашнем турнире планирует дать бой фаворитам.

«В силу различных обстоятельств ребята регболом в Челябинске не занимались, им нужно время на то, чтобы вновь выйти на ведущие позиции. Сейчас в этом виде спорта хорошие команды у Чувашии, Ростова, Новосибирска, Красноярска и Москвы. Скорее всего, именно они и будут бороться за титул чемпионов страны», — добавляет Александр Нечепорук.

Любопытно, что в регболе успешно могут себя проявить представители различных видов спорта. Да, навыки баскетболистов здесь никто не отменял, главная задача — нанести точный бросок в кольцо соперника, за это и начисляются очки. И все же лучше себя здесь проявляют представители единоборств и в первую очередь — борцы.

«Регбол стал более профессиональным видом спорта, более комбинационным. Спортсмены значительно добавили в мастерстве. На нашем турнире будет серьезная рубка и жесткий контакт! Но и парни в командах сильные и крепкие как физически, так и духовно. Если кто-то из челябинцев и не знал раньше про этот вид спорта, очень советую посетить любой из матчей. Уверен, что зрители получат классные эмоции от просмотра», — считает председатель Челябинского регионального отделения Российской федерации регбола Даниил Штельвак.

Участники чемпионата России по регболу-2024 в Челябинске:

1. Челябинская область

2. Омская область

3. Новосибирская область

4. Ростовская область

5. Красноярский край

6. Пермский край

7. Республика Чувашия

Отметим и еще одну важную деталь: предстоящий чемпионат России в Челябинске посвящен бойцам, погибшим на СВО. Организаторы пригласили на турнир почетных гостей, имена которых пока держат в секрете. Но заверяют, что они придадут соревнованиям еще более высокий статус.

Организационную и информационную поддержку чемпионату России — 2024 по регболу окажут также Комитет безопасности России (КОБРА), Общероссийское общественное движение «Спортивная Россия», министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.