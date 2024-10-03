В Сатке началась масштабная реконструкция стадиона «Труд»

Строительные работы на спортивном объекте завершат к 2026 году

Жители Сатки через три года получат современную и комфортную площадку для занятий спортом и активным отдыхом. Здесь начались работы по реконструкции стадиона «Труд». К 2026 году на спортивном объекте появятся сектора и поля для занятий разными видами спорта, а также уличные тренажеры, футбольное поле с искусственным газоном, произведут капитальный ремонт зрительских трибун, сообщают в администрации Саткинского района.

Для Сатки стадион «Труд» — не только одна из главных площадок для проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий, но и одно из популярных мест для занятий спортом и активного отдыха жителей города. Сегодня она закрыта для посещений, здесь начата масштабная реконструкция спортивного объекта.

«На территории стадиона будет выполнено обустройство новых площадок, секторов и полей для занятий разными видами спорта, модульных металлических гаражей для хранения техники, реконструкция главных ворот, капитальный ремонт трибун, площадки для уличных тренажеров и других элементов», — сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

Он также добавил, что все строительные работы рассчитаны на три года. На первом этапе будет произведена замена ограждения по периметру стадиона, установлено наружное освещение спортплощадок, оборудованы парковочные места, а также постелют тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием.

Таким образом, обновленный стадион будет сдан в эксплуатацию к 2026 году.