Богиня мудрости появилась на фасаде дома в Сатке

Новый рисунок нанесли поверх граффити «Рассвет. Закат. Мы все под одним солнцем»

В Сатке переделали мурал «Рассвет. Закат. Мы все под одним солнцем», созданный художником Рикки Ли Гордоном из Йоханнесбурга в 2018 году. Жители проголосовали за изменение рисунка. На фасаде дома появились новые граффити с богиней мудрости, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Речь идет о фасаде дома № 16 на улице 40 лет Победы. Саткинцы сами предложили поменять рисунок. Их просьбу реализовали в начале сентября.



Автором нового мурала является художник и дизайнер из Екатеринбурга Юлия Потехина. Она уже реализовывала граффити в старой части Сатки.

Богиня мудрости выглядит как молодая девушка, но уже умудренная знаниями. По словам художницы, в подтверждение этого у нее на руках расположились совы.

«Антилопу мы оставили и немного подсветили, внеся в общую картину цвета и живости», — сказала Юлия.

Напомним, мурал «Рассвет. Закат. Мы все под одним солнцем» был создан в 2018 году во время международного фестиваля Satka Street Art Fest.