В Саткинском округе в октябре выберут главу

Прием заявлений от претендентов начался 20 сентября

Конкурс на пост главы Саткинского округа пройдет в муниципалитете. Сегодня, 20 сентября, стартовал прием документов от претендентов. Он продлится неделю.

В территории идет муниципальная реформа. Упразднены советы депутатов поселений, район превращается в округ. Избранные в сентябре депутаты уже являются депутатами Собрания депутатов Саткинского округа. Александр Глазков, избранный в 2021 году, — глава Саткинского района. Таким образом, главу округа тут будут выбирать впервые.

Комиссия, в состав которой входят депутаты собрания и представители правительства Челябинской области, проверит документы претендентов и определит кандидатов. Они представят свою программу, пройдут тестирование, ответят на вопросы комиссии. Голосовать за главу округа будут депутаты собрания, сообщили в представительном органе муниципалитета.