Самые сознательные избиратели Челябинской области живут в Саткинском районе

В избиркоме рассказали о самых активно голосующих муниципалитетах региона

Самую высокую явку на выборах губернатора продемонстрировали жители Саткинского района, здесь проголосовали 88,49% населения муниципалитета, рассказали в облизбиркоме.

В топ-4 территорий, показавших явку выше 80%, вошли также Южноуральск (86,55%), Увельский (82,98%) и Нагайбакский (81,13%) районы.

«Более 70% избирателей пришли на выборы в Кунашакском (79,98%) и Кизильском (77,04%) районах, Локомотивном городском округе (74,43%), Октябрьском районе (73,29%), Троицке (72,24%) и Чебаркульском муниципальном районе (72,08%)», — рассказали в избиркоме.

Если говорить о крупных городах, максимальная активность избирателей в Челябинске составила 52,4%, в Магнитогорске — 54,05%. Самая низкая явка по региону — 27,29%.

Напомним, в выборах высшего должностного лица региона приняли участие 1 миллион 260 тысяч 299 избирателей Челябинской области. Электоральная активность с учетом дистанционного электронного голосования составила 48,96%.