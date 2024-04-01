Наставник «Трактора» Алексей Заварухин назвал главный козырь своей команды

Специалист считает, что атака челябинского клуба быстрее защиты «Локомотива»

У хоккейного клуба «Локомотив» в защите высокорослые и габаритные защитники, а у челябинского «Трактора» — быстрые и мобильные нападающие. Этот фактор может сыграть важную роль в исходе противостояния между двумя командами в полуфинале Кубка Гагарина. Такое мнение высказал главный тренер «черно-белых» Алексей Заварухин в общении со СМИ.

Сегодня, 1 апреля, хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку для СМИ. По ее окончании пообщался с журналистами и главный тренер «черно-белых» Алексей Заварухин. Корреспонденты обратили внимание специалиста на то, что у «Локомотива» большие игроки, а сама команда играет в силовой хоккей.

«Да, у ярославцев есть большие защитники. Мы обратили на это внимание. У нас есть быстрые хоккеисты в линии атаки, которые должны этих защитников разворачивать и обыгрывать. Мастерство наших форвардов должно сказать свое слово», — считает наставник «Трактора».

Алексей Заварухин признал, что «Локомотив» — это хорошая системная команда. И серия с ярославцами больше будет похожа на игры «Трактора» с «Динамо», чем с «Салаватом Юлаевым». Но добавил, что его подопечные готовы дать бой сопернику, команда готова к тому, чтобы играть «в свой хоккей и навязывать его сопернику».

Хоккеисты «Трактора», выбив из розыгрыша Кубка Гагарина столичное «Динамо», имели гораздо больше времени на то, чтобы подготовиться к полуфинальной серии. Но из-за этого могли потерять игровой тонус. Алексей Заварухин признался, что пока не знает, пойдет ли этот вынужденный перерыв на пользу команде.

«Если бы это кто знал... Матч покажет — пойдет ли пауза нам на пользу или нет. Все покажет игра. Ребят мы сейчас сильно не нагружали. Единственное — в последние дни мы уделили больше внимания игре „5×5“, чтобы поддержать игровой ритм», — добавил специалист.

Напомним, что первая игра полуфинальной серии между «Трактором» и «Локомотивом» состоится завтра, 2 апреля. Она пройдет в Ярославле и начнется в 21:30 по челябинскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.