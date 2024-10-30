В России впервые провели национальный чемпионат по нардам

Челябинка Ксения Нагаева завоевала бронзу в дисциплине «блиц»

В Санкт-Петербурге завершился первый официальный чемпионат России по нардам. Он собрал 350 спортсменов из 60 регионов. Бронзовым призером соревнований в дисциплине «короткие нарды-блиц» стала Ксения Нагаева из Челябинска. В ее категории за победу боролись 38 участниц, сообщает Федерация нард Челябинской области.

Участники первого чемпионата России по нардам состязались в нескольких дисциплинах этой игры: длинных и коротких нардах, блице, а также парном разряде. Челябинка Ксения Нагаева отличилась в категории «короткие нарды-блиц». Здесь выступили 38 участниц, а наша землячка после 10 туров заняла итоговую третью позицию.

В шаге от призовых мест остановились наши спортсмены в парном турнире по коротким нардам: у мужчин 6-е место (60 участников) заняли Сергей Лютов / Константин Пустохин, у женщин 4-е место (18 участников) заняли Ксения Нагаева / Елена Ахтямова. Также 7-е место в главном турнире по длинным нардам среди женщин (46 участниц) заняла Лидия Тюнина (Челябинск).

Отметим, что Федерация нард Челябинской области официально зарегистрировалась в 2021 году. Руководит организацией Виталий Фесенко. Общероссийская Федерация нард России основана в 2015 году.