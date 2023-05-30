В Миассе закроют спортклуб, в котором дети занимаются в подвальном помещении

Прокуратура города провела проверку незаконного оказания услуг несовершеннолетним

В Челябинской области закроется спортивный клуб для детей, которые тренируются в не подходящих для этого условиях. Сегодня, 30 мая, вступило в законную силу решение по иску прокурора города Миасса о запрете деятельности спортклуба для детей в подвальном помещении, сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

Прокуратурой города Миасса было установлено, что в подвале жилого дома на улице Инструментальщиков, 5а, функционирует спортивный клуб, в котором занимаются несовершеннолетние дети. Это нарушает правила противопожарного режима, утвержденные правительством РФ 16 сентября 2020 года.

«В соответствии с п. 2.3.1 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 „Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“ в подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи», — ссылаются на новый закон в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор города Миасса обратился в суд с иском о запрете деятельности по оказанию услуг детям и молодежи в спортивном клубе, расположенном в подвальном помещении. Решением Миасского городского суда исковые требования прокурора 12 января были удовлетворены. Сегодня, 30 мая, апелляционную жалобу ответчика Челябинский областной суд не удовлетворил, оставив без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, что в России запретили детские кружки и секции в подвальных помещениях. Новые правила противопожарной охраны стали действовать с 1 января 2021 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.