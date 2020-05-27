Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию спортклубов и бассейнов

Работать данные заведения смогут только при строгом соблюдении профилактических мер.

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Роспотребнадзор РФ дал рекомендации по открытию спортивных клубов и бассейнов. Как только данная деятельность будет разрешена, в помещениях учреждений необходимо провести генеральную уборку, а также обработать все дезинфицирующими средствами.

После начала работы, необходимо организовать проверку температуры бесконтактным способом посетителей на входе, а также мониторинг температуры сотрудников заведения в течение всего рабочего дня. Сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра, кроме того работники должны носить маски и перчатки.

«Расстановка спортивных сооружений с соблюдением дистанции в полтора метра. Закрытие части кабинок в бассейне для переодевания для соблюдения дистанции. Проведение в бассейнах групповых занятий аквааэробикой численностью из расчета не более одного человека на пять квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна. Посещение бассейна для плавания из расчета не более одного человека на десять квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна», — сообщает рекомендации Роспотребнадзор.

Кроме того, сотрудникам и посетителям будет запрещено принимать пищу и чай, кофе на общей территории. Посетители могут пить только бутилированную воду, а сотрудники должны есть в отдельной комнате, оснащенной антисептиком для рук.

Также необходимо проводить обеззараживание воздуха, частое проветривание. Влажную уборку и обработку антисептиками спортивных сооружений несколько раз в день.