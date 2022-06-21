В Челябинске при кафедральном соборе открылся новый спортклуб по карате

Занятия по восточным единоборствам проводят для всех желающих

При челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе заработал спортивный клуб по карате в честь святителя равноапостольного Николая Японского. Занятия для всех желающих проводит председатель городской федерации карате киокушинкай, пономарь собора Глеб Данилов, сообщили Первому областному в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Челябинская областная общественная организация «Спортивная федерация карате киокушинкай» действует в городе в течение уже нескольких лет. В разных районах Челябинска работает несколько секций этой разновидности карате. Этот вид спорта хорошо дисциплинирует человека, приучает вести здоровый образ жизни, приобщаться к духовно-нравственным ценностям.

Инициатива попросить благословения на открытие при соборе секции карате исходила от пономарей собора, из числа иностранных студентов, прибывших в Челябинск для продолжения образования по программам обмена. Они приняли в Свято-Симеоновском соборе крещение и получили благословение владыки Алексия служить в алтаре. Первая тренировка прошла 19 июня под руководством председателя Федерации карате киокушинкай Челябинска Глеба Данилова.

Секция карате при соборе уникальна тем, что здесь будут проходить не только занятия спортом как таковым: посетители клуба будут развивать в себе духовные качества в русле православной нравственности. Участники секции служат в алтаре, регулярно участвуют в таинствах покаяния и причащения. Тренировки решили проводить по воскресным дням, после Божественной литургии. Духовная составляющая — это приоритет.

По словам руководителя отдела по делам молодежи Челябинской епархии, директора православного патриотического центра в честь преподобного Александра Пересвета, протоиерея Ярослава Иванова, в любом деле важна цель.

«Для чего человек занимается единоборством? Чего он хочет достигнуть? Какими средствами достигает цели? Угодно перед лицом Божиим драться? Если просто на улице, причем бить слабых, очевидно, это недопустимо. А если для защиты слабых, женщин и детей? Спорт, в том числе и единоборства, дисциплинирует, воспитывает, закаляет и тренирует не только тело, как думают многие люди, но и становится инструментом формирования всего человека», — считает отец Ярослав.

Организаторы открытия секции карате при соборе считают, что при правильном подходе воспитанников нужно приобщать к культуре и истории православия. А если к тренировкам приобщать молитву до и после занятия, то спортсменам можно привить важный навык обращения к Богу перед и после совершенных деяний.