Спортшколы Челябинска готовы к приему новых спортсменов

А родители могут получить налоговый вычет за занятия ребенка

Уже через неделю начнется новый учебный год, и родителям предстоит выбрать место дополнительного развития своего ребенка. В муниципальных школах подготовились — там сейчас есть все условия для занятий спортом. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

Сейчас тренировочный процесс в спортивных секциях не такое уж и дешевое удовольствие — дороговизна экипировки, оборудования, аренды залов может сильно ударить по бюджету некоторых семей.

«Из-за проблем в бюджете города мы не можем обеспечить всех спортсменов экипировкой: у нас занимается почти 30 тысяч детей. Если у родителей есть возможность, то они покупают все сами. Много делается, но есть ограниченность в бюджетных средствах. При этом, несмотря на пандемию, финансирование спорта не уменьшилось», — рассказал Максим Клещевников.

Но есть и положительный момент для родителей маленьких спортсменов: все спортшколы Челябинска подготовили пакеты документов, позволяющих семьям воспитанников получать налоговый вычет за занятия ребенка.

Так, свое чадо взрослые могут отдать в школу мотокросса. В нее уже записались около 25 новеньких. Несмотря на то что воспитанники секции начинают ездить на мотоциклах лишь с девяти лет, учреждение готово принять и детей с пяти-шести лет, если на тренировках они будут сопровождаться родителями.

«Мы планируем в этом году принять около 80 новичков. Экипировка для начальной подготовки у нас есть, но если у родителей есть желание покупать форму дорогих фирм или свою технику — мы это только поприветствуем», — поделился директор спортшколы по мотокроссу Александр Платонов.

Ждут новых спортсменов и в «Академии футбола», но чтобы попасть туда, недостаточно просто записи. Так как заниматься в этой спортшколе стремятся многие — ее воспитанники показывают стабильно хорошие результаты, — новичкам придется пройти жесткий отбор.

«Футбол — общедоступный вид спорта, поэтому мы принимаем детей с семи лет. Каких-то особых требований нет, но если поступающих в школу детей будет слишком много, всем записавшимся придется сдать экзамен на физическую подготовку. Прыжки в длину и бег позволят выявить наиболее подготовленных ребят», — объяснил директор «Академии футбола» Олег Люкшин.

В прошлом году футбольная команда учреждения стала обладателем Кубка Челябинской области, многие же воспитанники играют в известных футбольных клубах.

Напомним, что с 1 сентября занятия во всех спортшколах Челябинска начнутся по графику с соблюдением санитарных норм.

Автор: София Поромова.