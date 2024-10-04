В Челябинске проведут финальный этап чемпионата по дрифту

На «Трассе74» лицом к лицу встретятся лучшие автогонщики города

В ближайшие выходные, 5 и 6 октября, необычные гонки проведут в автоспортивном комплексе «Трасса74». Здесь участникам предстоит сразиться друг с другом в состязаниях по дрифту. Это будет финальный этап чемпионата Челябинска. Организаторы обещают красивые заносы и брызги воды из-под колес, а еще обещают свободный вход на территорию комплекса для всех желающих, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Автоспортивные состязания по мокрому дрифту начнутся в 15:00 и завершатся поздним вечером на «Трассе74» в Челябинске. В них примут участие только те гонщики, которые успешно ранее выступили на отборочных соревнованиях. То есть на трассу выйдут лучшие челябинские автоспортсмены, которые специализируются в дрифтовых гонках.

«Скользкая трасса позволит участвовать гонщикам на самых разных автомобилях — от культовых иномарок до отечественной вазовской классики. Для дрифтеров на отечественных авто мокрый дрифт — это шанс составить реальную конкуренцию соперникам на более мощных зарубежных автомобилях», — считают организаторы соревнований.

Основная борьба за призовые места состоится во второй день соревнований, 6 октября. В этот день пройдут квалификационные (12:00) и парные заезды (14:00). Вход на зрительские трибуны свободный.

Возрастное ограничение: 12+