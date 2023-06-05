В Миассе появится новая умная спортплощадка с доступом в Интернет

Это уже третье в регионе подобное сооружение

В Миассе готовится к открытию первая умная спортплощадка с доступом к сети Интернет. Она появится 30 июня на территории общеобразовательной школы № 11. Особенность площадки в том, что на ней при помощи смартфона можно получить видеоуроки специалистов — как правильно работать с тренажерами и как получить максимальный эффект от выполнения упражнений, сообщается на сайте администрации Миасского городского округа.

Подобная спортплощадка станет первой в Миассе и третьей в регионе. «Умная» она потому, что представляет из себя спортивный комплекс с особой мультимедийной системой. При наведении смартфона занимающийся сможет перейти на сайт, где размещаются видеоуроки профессиональных тренеров: наставники подробно рассказывают и показывают, как правильно работать с тренажерами и получить наилучший эффект от упражнений.

Появится умная спортплощадка на территории общеобразовательной школы № 11 благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук лично контролировал ход работ по ее возведению. Он обратил внимание на неосвоенный участок территории.

«Это, безусловно, востребованный объект. Уверены, он будет загружен на 100%. Площадка будет доступна для занятий спортом уже 30 июня», — отмечается на сайте администрации Миасского городского округа.

Напомним, федеральный проект «Спорт — норма жизни», входящий в структуру нацпроекта «Демография», реализуется в виде ремонта старых и строительства новых спортивных объектов по всей России — от дворовых площадок с тренажерами до Дворцов спорта, способных принимать международные соревнования. Он стартовал 1 января 2019 года, а главная его задача — к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.