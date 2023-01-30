Универсальная спортплощадка и турники появятся в благоустроенном сквере Ветеранов Магнитогорска

Власти города разместили аукцион на поставку оборудования в парк

Администрация Магнитогорска ищет поставщика, который сможет установить в сквере Ветеранов Магнитки универсальную спортивную площадку и два спорткомплекса с турниками. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 4,4 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков ждут до 6 февраля.

За эти деньги поставщику предстоит установить спортивный комплекс из пяти турников для подтягивания и четыре турника для отжимания. Там же должны быть шведская стенка, скамьи для пресса, перекладины с гимнастическими кольцами и брусьями. Еще один спорткомплекс должен представлять собой разноуровневые рукоходы длиной не менее четырех метров.

Третьим товаром для поставки должна стать мультиспортивная арена с ограждением по периметру, одной входной группой и двумя секциями с баскетбольным щитом. Тут же должны быть две секции для игры в футбол и распашные ворота.

Благоустройство сквера Ветеранов Магнитки, расположенного на берегу реки Урал, должны завершить до конца сентября этого года, а бюджетом на эти работы выделено 156 млн рублей. Проект приведения парка в порядок победил в голосовании горожан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Новые пешеходные дорожки, озеленение, почти две сотни скамеек с урнами и светильники — все это станет функциональным наполнением обновленного сквера. За благоустройство сквера в прошлом году проголосовали почти 50 тысяч человек.