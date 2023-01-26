В Металлургическом районе Челябинска на заброшенном стадионе построят новую спортплощадку

А рядом с ней появятся беговая дорожка и уличные тренажеры

Заброшенный стадион «Молодогвардеец» в Металлургическом районе получит новую жизнь. На его месте к концу лета этого года появится новый спортивный объект, на котором можно будет играть в футбол, баскетбол и хоккей. Рядом с площадкой будет оборудована беговая дорожка и установлены уличные тренажеры. Сегодня, 26 января, проект спортивного ядра презентовали главе города Наталье Котовой, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

С идеей создать условия для занятий физической культурой и спортом на месте заброшенного стадиона «Молодогвардеец» в Металлургическом районе выступили жители близлежащих домов. Проект получил поддержку горожан и победил в конкурсном отборе программы «Инициативное бюджетирование». Теперь до конца лета на улице Коммунистической обустроят современное спортивное ядро.

«В этой части города есть дефицит спортивных объектов, тем более хоккейных кортов. Здесь мы запланировали, что ледовая площадка на лето будет превращаться в футбольное поле с искусственным газоном», — рассказал Наталье Котовой начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Стоимость реализации проекта составляет 18 миллионов рублей. На эти средства будет оборудована универсальная спортивная площадка, которая позволит жителям заниматься баскетболом, футболом и хоккеем. Рядом с ней появятся беговая дорожка и уличные тренажеры. Работы начнутся уже весной и будут завершены к концу лета текущего года.

Отметим, что Наталья Котова сегодня также оценила ход строительства ФОКа по тхэквондо на улице Молодогвардейцев, а также проинспектировала легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, где к лету планируется заменить мачты освещения, зрительские трибуны, а также оборудовать тренировочный круг для спортсменов. В июле здесь пройдет чемпионат России по легкой атлетике.