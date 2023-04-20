В Златоусте на федеральные деньги благоустроят парк, сквер и спортплощадку

Работы уже стартовали

В Златоусте началось благоустройство Дворцового парка, сквера «Орленок» и спортплощадки на улице Металлургов. Все три объекта финансируются по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщили сегодня, 20 апреля, в управлении проектной деятельности правительства Челябинской области.

По словам главы Златоуста Максима Пекарского, в сквере «Орленок» появятся пешеходные дорожки из тротуарной плитки, новое уличное освещение, парковые скамейки, урны, а также деревья и кустарники.

На спортивной площадке у дома № 6 по ул. Металлургов будут созданы волейбольный корт, зона воркаута, уголок для отдыха и прогулок.

Второй этап благоустройства Дворцового парка предполагает установку детской игровой площадки.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Златоусте по инициативе жителей приведут в порядок пешеходную зону у железнодорожного вокзала и символ района — первый электровоз.