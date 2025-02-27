Белый песок и теплая погода в любое время года — как в Челябинске в пляжный волейбол зимой играют

Фоторепортаж о том, как девушки-студентки к летнему сезону готовятся

Зима на Урале нынче не такая уж и суровая, однако снега хватает. Но и в таких реалиях в Челябинске можно найти кусочек лета. Белый песок и теплую погоду в любое время года можно встретить на двух городских спортивных площадках. На одной из них побывал корреспондент ИА «Первое областное». Здесь он увидел, как жгучие красавицы из студенческой команды ЮУрГУ в пляжный волейбол играли. К чему они готовятся и зачем тренируются — в нашем фоторепортаже.

Пляжный волейбол считают самым сексуальным видом спорта. Ну а как иначе, если вид спорта — летний, а спортсмены играют в него на пляже. Разумеется, спортивная форма у них соответствующая. У парней — майки и шорты, у девушек — топики и спортивные трусы или купальники. Это прямым образом отражается на зрелищности вида спорта.

«Да, вид спорта у нас красивый, привлекает мужчин. Им интересно смотреть не только за игрой, но и за симпатичными девушками. Как-то на отдыхе с подругами поиграли в волейбол на пляже в Турции. Много внимания было со стороны парней — подходили, интересовались, мол, где так научились играть», — рассказывает Виктория Василевич.

Родилась и выросла она в Трехгорном, волейболом занимается уже пятый год. Но с пляжным его вариантом познакомилась недавно. Понравился ей тем, что здорово развивает физические качества — скорость, выносливость и прыгучесть.

Не так давно, то есть год назад, познакомилась с пляжным волейболом и Анна Вахонина. Уже после нескольких тренировок приняла участие в турнире. Опыт получился печальный — в пух и прах проиграли опытным соперницам. Но это не остудило порыв спортсменки, теперь всю зиму с подругами по команде усиленно тренируется — злость взыграла, хотят взять реванш.

«Физически играть в „пляжник“ сложно, выматывает сильно — можно и за одну минуту быстро устать. А еще падать не больно, что тоже здорово. Нет риска получить травму в прыжке за мячом. Да и калории хорошо сжигаются. Я точно не знаю, но где-то читала, что профессиональные спортсмены за один матч могут скинуть пару килограмм», — добавляет Анна.





В пляжном волейболе игра проходит в формате 2×2, назвать его командным видом спорта вряд ли можно. А чтобы проявить себя, здесь высокий рост порой и не нужен. Тут важно уметь быстро передвигаться по площадке, а делать это на таком покрытии могут лучше стройные и невысокие спортсменки. Соня Орешкина одна из них. Ее рост — 165 см.

«К нам в школу приходили тренеры из челябинской спортшколы „Юность-Метар“, в секцию волейбола набирали. Меня не взяли из-за роста. Так обидно было! Но любовь к этому виду спорта взяла свое. Сейчас выступаю за студенческую команду ЮУрГУ на позиции связующего игрока, а тут высокий рост как бы и не нужен. Теперь вот в пляжном волейболе хочу себя проявить. Опыт пока небольшой, но это дело наживное», — говорит Софья Орешкина.

Кстати, от связки во многом зависит игра всей команды. Это в классическом волейболе. В пляжном — в большей степени нужны игроки-универсалы. То есть те, которые могут одинаково хорошо и на приеме сыграть, и в атаке мощными ударами бить, и передачи партнеру отдавать.

«Прыжок — вот что дает пляжный волейбол спортсменкам прежде всего. В „классике“ его так хорошо не натренируешь. А еще занятия развивают выносливость, взрывную силу, стартовую скорость», — говорит Наталья Павула, тренер студенческой команды ЮУрГУ по волейболу.

Кстати, Наталья — сама в прошлом профессиональная волейболистка, является воспитанницей «Уралочки» из Екатеринбурга. В основной состав команды знаменитого Николая Карполя ей пробиться не удалось, но играла на хорошем уровне за «молодежку». А не так давно переехала в Челябинск, вышла замуж за тренера по... пляжному волейболу. Теперь вместе с ним развивают и поднимают этот вид спорта.

В Челябинске заниматься пляжным волейболом есть где, но площадок не хватает. Они не пустуют в летнее время года. Есть им и альтернатива в зимний период времени. В двух ТРК есть хорошие площадки с песком, на которых можно тренироваться круглый год.

Впрочем, студенткам ЮУрГУ и этого мало. У них такая большая любовь к этому виду спорта, что готовы пробовать себя и в волейболе на снегу! Да-да, уже в эти выходные в Магнитогорске состоится чемпионат УрФО в этой разновидности игры с мячом.

Туда отправятся Елизавета Кликоцкая и Варвара Печенкина. Компанию им составит Ольга Бикенеева. В показательной тренировке для корреспондента ИА «Первое областное» она не участвовала. Зато показала себя во всей красе Варвара Печенкина. Ее тренеры также рассматривают как перспективного игрока.

Пляжный волейбол получил новый импульс в развитии после того, как МОК признал его олимпийским видом спорта. Теперь он представлен в программе главных стартов четырехлетия. Активно развивают его и в России. Конечно, центры находятся на юге страны — в Анапе, Сочи, Краснодаре. Но и в других регионах появляются талантливые спортсмены, которые успешно выступают на чемпионатах России.

«Это раньше в бич-волей приходили люди с „классики“, успешно совмещая разные разновидности волейбола. Эта тенденция уходит в прошлое. Сейчас на топовых турнирах выступают и достигают успеха чистые „пляжники“ — те, которые занимаются только этим видом спорта», — говорит Наталья Павула.

То есть при желании вырасти в сильного и успешного спортсмена можно и на Южном Урале. И для этого не обязательно уезжать в центры развития пляжного волейбола в другие регионы. Впрочем, это уже немного другая история, которая связана со спортом высших достижений. Этим девушкам гораздо интереснее та, в которой они просто получают удовольствие от игры.

Хотя уже и начинают задумываться над тем, чтобы быть успешными — получать медали и награды на серьезных турнирах.