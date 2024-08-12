Сильнейшие фигуристы России откроют новый сезон в Магнитогорске

Первый этап Гран-при пройдет 25—28 октября в арене «Металлург»

Стала известна дата проведения первого этапа Гран-при по фигурному катанию — с 25 по 28 октября Магнитогорск примет сильнейших спортсменов страны, которые на льду арены «Металлург» откроют новый сезон. В состязаниях выступит не только элита фигурного катания России, но и перспективные юниоры на турнире «Звезды Магнитки», сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Жители Магнитогорска получат возможность воочию увидеть сразу два крупнейших всероссийских соревнования по фигурному катанию. С 23 по 25 августа здесь выступят сильнейшие юниоры страны, которые поборются за награды турнира «Звезды Магнитки». А с 25 по 28 августа здесь же, на арене «Металлург», покажет свое мастерство элита фигурного катания России. Именно Магнитогорску доверили право открыть новый соревновательный сезон.

Юниоры и взрослые спортсмены будут выступать во всех четырех видах программы состязаний по фигурному катанию: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Магнитогорск откроет серию этапов Гран-при, всего их будет пять. Такие турниры пройдут в Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6—10 ноября), Москве (13—17 ноября) и Санкт-Петербурге (20—24 ноября).

Отметим, что в прошлом сезоне Магнитогорск был выбран площадкой для проведения соревнований по фигурному катанию в рамках Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Не останутся без топовых состязаний по фигурному катанию и жители Челябинска. Так, в конце февраля — начале марта южноуральская столица примет командный «Кубок Первого канала». В этих состязаниях также выступят лидеры сборной России — сильнейшие фигуристы страны.