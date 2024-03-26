В Магнитогорске стартовал тандем чемпионата России по баскетболу 3×3

Подводим итоги выступлений южноуральских команд «Металлург» и «Курчатов» в первый день турнира

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске прошли матчи тандема чемпионата России по баскетболу 3×3 в дивизионе «Мастер». В первый день турнира определились команды, которые завтра определят звание победителей. Команды «Металлург» и «Курчатов» порадовали своей игрой, но не результатами — южноуральские клубы не смогли пробиться в топ-6 и теперь сыграют в нижней сетке турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Итак, первый день тандема чемпионата России по баскетболу 3×3 в Магнитогорске завершен. И как много интересных событий в нем произошло! Не будем останавливаться на других командах и игроках (хотя там есть о ком и что рассказать), поговорим о наших.

Начнем с «Металлурга». Магнитогорцы уступили в двух поединках. Но, положа руку на сердце, это было ожидаемо. Все-таки это дивизион «Мастер» чемпионата России, на Южный Урал прибыли сильнейшие клубы страны. Бороться с ними на равных магнитогорцы могут, побеждать — вряд ли. Тем не менее, фактор родной площадки и поддержка зрителей могли помочь «сталеварам» преподнести сюрприз.

Увы, сделать этого они не смогли. Хотя и могли побороться за то, чтобы выйти на стыковые матчи. Но в поединке с «Khimki Power» подвела дисциплина одного из игроков команды. Артем Иванов не сдержался на агрессивные действия оппонента, получил дисквалификацию и вынужден был покинуть площадку.

«Металлург» какое-то время еще продолжал биться «за себя и того парня». Рвал и метал, например, Евгений Моисеев. Бился как лев Александр Амелин. Под кольцом получал по рукам Иван Фещенко. Но затем у парней стали покидать силы. На морально-волевых качествах они еще сопротивлялись, а ближе к концу матча стали еле передвигаться по площадке. На них больно было смотреть. Конечно, они проиграли, но заставили себя уважать. И публика заслуженно удостоила их аплодисментами.

Что касается «Курчатова», то и его выступление в первый день тандема было прогнозируемым. Челябинский клуб, в отличие от магнитогорского, сумел-таки добраться до транзитного матча за право сыграть завтра в дивизионе М1. Но этот самый поединок с БК «Самара» у ребят не получился.

Парни уступили, но стоило ли от них ожидать большего? Да, если бы «Курчатов» выступал в своем сильнейшем составе. Травма Станислава Сотникова вынудила играющего тренера команды Василия Гладышева искать варианты кем усилить игру. Выбор пал на Андрея Егорова — человека, который уже и не планировал выступать в 3×3. К тому же, по моей информации, еще не залечившего все свои болячки.

Но как же круто он сыграл! «Черный — хорош!» — эта реплика Василия Гладышева в адрес игрока во время тайм-аута врезалась в память. А произошло это после того, как Андрей Егоров совершил два крутейших блок-шота подряд, а затем еще и забил дальний бросок. Были у него и еще пара смачных данка. Не знаю, есть ли у парня еще какие-то прозвища, но предлагаю теперь его называть: Андрей BlackShot (БлэкШот) Егоров. Просто удивительно, как с таким весом и ростом (это не самый стройный и высокий игрок в баскетболе) он умудрялся скакать как кузнечик по площадке.

Баскетбол 3×3. Тандем чемпионата России. Дивизион «Мастер». 26 марта, Магнитогорск, ДС им. И. Х. Ромазана. Результаты матчей:

Группа А

«Руна» — «Байкал» — 21:14

«Курчатов» — «Байкал» — 19:18

«Руна» — «Курчатов» — 22:13

Группа В

«Bionord PRO» — «Khimki Power» — 21:17

«Bionord PRO» — «Металлург» — 21:18

«Khimki Power» — «Металлург» — 21:19

Группа С

«Bionord» — «ЦСП Обнинск» — 21:17

«ЦОП Б. Б.» — «ЦСП Обнинск» — 21:13

«Bionord» — «ЦОП Б. Б.» — 21:20

Группа D

«Самара» — «Шахтер» — 21:18

«Inanomo» — «Шахтер» — 21:11

«Самара» — «Inanomo» — 11:21

Транзитные матчи за участие в верхней сетке турнира:

«Самара» — «Курчатов» — 21:17

«ЦОП Б. Б.» — «Khimki Power» — 18:15

Завтра новый день, новые эмоции и впечатления! В верхней сетке турнира шесть команд будут бороться за рейтинговые очки и победу в турнира. В нижней части команды разыграют 7-12-е места.