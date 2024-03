Баскетбольные клубы «Курчатов» и «Металлург» стартуют на турнире в Магнитогорске

Они поборются за награды в тандеме «Мастер» на этапе чемпионата России

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске стартует тандем в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. В борьбу за трофей вступят 12 команд, среди них местный «Металлург» и челябинский «Курчатов». Публикуем расписание турнира, а также оцениваем перспективы двух наших команд в борьбе с сильнейшими клубами страны.

В первый день соревнований, 26 марта, баскетбольные дружины распределят между собой путевки в верхний и нижний дивизионы. В первом из них, 27 марта, лучшие команды и будут бороться за рейтинговые очки чемпионата России. Что все это значит для наших клубов? Для выхода в дивизион «Мастер-1» им сегодня необходимо выполнить одно из двух условий: занять первое место в группе или со второго места выйти в транзитный матч и одержать победу.

Напомним, что по результатам жеребьевки все команды были разбиты на четыре группы по три команды в каждой:

Группа A: «Руна» (Москва), «Курчатов» (Челябинск), «Байкал» (Иркутск).

Группа B: Bionord Pro (Пермь), Khimki Power (Химки), «Металлург» (Магнитогорск).

Группа C: Bionord (Пермь), «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург), «ЦСП Обнинск» (Обнинск).

Группа D: «Самара» (Самара), Inanomo (Москва), «Шахтер» (Беларусь).

«Курчатов»: вынужден биться не в боевом составе

Состав команды «Курчатов» на турнир:

Василий Гладышев, Александр Темников, Матвей Ян, Дмитрий Курныков, Андрей Егоров.

Вряд ли стоит напоминать, что в дивизионе «Мастер» выступают сильнейшие клубы страны. И нашим командам будет непросто на групповом этапе. Соперниками челябинского «Курчатова» станут московская «Руна» и иркутский «Байкал». Первый из них, пожалуй, сильнейший российский клуб по баскетболу 3×3.

Рассчитывать на победу в матче с «Руной» во главе с Никитой Падуном нашим парням будет сложно. А вот с «Байкалом» можно и нужно бороться за второе место. Беда в том, что «Курчатов» отправился в Магнитогорск не в своем сильнейшем составе.

Пропускает турнир из-за травмы Станислав Сотников. А это единственный «большой» игрок в составе, который может побороться под щитом. В его отсутствие заявлен на турнир Андрей Егоров — крепкий и мощный игрок, но без игровой практики. Его участие в тандеме — это вынужденная мера. По этой же причине вновь выйдет на площадку играющий тренер Василий Гладышев. Смогут ли парни найти «химию» в матчах и за короткий срок найти взаимопонимание на площадке? Это ключевые вопросы в борьбе команды за высокие места.

«Металлург»: родные стены могут помочь преподнести сюрприз

Состав команды «Металлург» на турнир:

Александр Амелин, Евгений Моисеев, Артем Иванов и Иван Фещенко.

Магнитогорский коллектив, напротив, выступит в родных стенах в боевом составе. Именно эта четверка игроков наигрывалась на Кубке губернатора Челябинской области. Парни выглядели на турнире достойно, но не более.

Не стоит забывать, что «Металлург» выступит у себя дома, а родные стены, как известно, помогают. В этом могли убедиться игроки магнитогорского клуба год назад, когда сотворили сенсацию на тандеме чемпионата России. Тогда, напомню, южноуральцы в одном из матчей выиграли у пермского клуба Bionord Pro.

И надо ж такому случиться: в этом году команды вновь сыграют друг с другом. Будет ли дежавю? Вряд ли. Уж слишком мощный состав привезли пермяки в Магнитогорск. Поэтому главная задача для южноуральцев сводится к тому, чтобы постараться выиграть у подмосковного клуба Khimki Power. Ну а в случае успеха затем постараться преподнести сюрприз в транзитном матче.

Чемпионат России по баскетболу 3×3. VI тандем. Дивизион «Мастер». Расписание матчей с участием южноуральских команд:



17:20. «Курчатов» vs «Байкал»

17:50. «Металлург» vs Bionord Pro

19:20. «Курчатов» vs «Руна»

19:50. «Металлург» vs Khimki Power

Тандем в Магнитогорске завершит второй цикл Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 сезона-2023/24. Игры пройдут 26—27 марта в магнитогорском Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. Мероприятие проводится при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Фонда поддержки спорта и правительства Челябинской области.

Возрастное ограничение: 6+