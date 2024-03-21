Магнитогорск примет этап чемпионата России по баскетболу 3×3

Тандем в дивизионе «Мастер» пройдет 26—27 марта во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана

Сильнейшие команды страны выступят на этапе чемпионата России по баскетболу 3×3 в Магнитогорске. Здесь 26—27 марта состоится VI тандем в дивизионе «Мастер». В борьбе за победу во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана сразятся 12 команд, в том числе и два южноуральских коллектива — «Курчатов» и «Металлург», сообщает региональная федерация баскетбола.

Магнитогорск второй год подряд проводит тандем чемпионата России по баскетболу 3×3. И снова турнир принимает Дворец спорта имени И. Х. Ромазана. Накануне Российская федерация баскетбола объявила полный состав участников тандема. В нем будут представлены 11 российских команд и солигорский «Шахтер» из Беларуси.

В первый день тандема «Мастер» 12 команд распределяют между собой путевки в верхний и нижний дивизионы следующего дня. На второй день разыгрываются туровые очки в зачет чемпионата и призовые.

Магнитогорский «Металлург» заявит на домашний турнир свой сильнейший состав. На паркет выйдут игроки, которые совсем недавно достойно сыграли на Кубке губернатора Челябинской области — Александр Амелин, Евгений Моисеев, Артем Иванов и Иван Фещенко.

Челябинский «Курчатов» не избежал потерь. Так, продолжает восстанавливаться от травмы один из лидеров команды Станислав Сотников. Усиливший клуб на Кубке губернатора Михаил Юдов выступит на тандеме в Магнитогорске за свою родную команду «ЦОП. Б. Б.» из Санкт-Петербурга. Поэтому снова выйдет за челябинцев играющий тренер «Курчатова» Василий Гладышев. Также будут заявлены на турнир Андрей Егоров, Матвей Ян, Дмитрий Курныков и Александр Темников.

«Поскольку турнир проводится в два дня, командам разрешается заявить пять игроков. К сожалению, Станислав Сотников нам помочь пока не может. Это большая для нас потеря. Но ребята рвутся в бой. Уверен, что мы сможем выступить в Магнитогорске достойно», — отметил в разговоре с корреспондентом Первого областного Василий Гладышев.

Чемпионат России по баскетболу 3×3. VI тандем, Магнитогорск. Дивизион «Мастер». Состав участников:

Группа A

«Руна» (Москва)

«Курчатов» (Челябинск)

«Байкал» (Иркутск)

Группа B

Bionord Pro (Пермь)

Khimki Power (Химки)

«Металлург» (Магнитогорск)

Группа C

Bionord (Пермь)

«ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург)

«ЦСП Обнинск» (Обнинск)

Группа D

«Самара» (Самара)

Inanomo (Москва)

«Шахтер» (Беларусь)

Тандем в Магнитогорске завершит второй цикл Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 сезона-2023/24. Третий и четвертый циклы запланированы на период с апреля по июнь. Организатором турнира выступает Фонд поддержки спорта.

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