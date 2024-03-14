Баскетбольный клуб «Курчатов» выжил в «Танго смерти» и победил на Кубке губернатора

Полуфинальный поединок с «Бионордом» и гениальный пас Гладышева стали украшением турнира

Второй день турнира на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3 получился также богатым на события. Болельщикам запомнился финальный поединок и триумф клуба «Курчатов». А наш корреспондент восхитился полуфиналом, в котором челябинцы в драматичном поединке вырвали победу у пермского «Бионорда». В нем был гениальный пас Гладышева, колоритная композиция Рихарда Вагнера «Танго смерти», которую диджей своевременно включил в критический момент, — за всем происходящим наблюдал корреспондент Первого областного.

Все-таки здорово, что баскетбол 3×3 перенял от стритбола главный атрибут этого вида спорта — уличную музыку, под мотивы которой игра воспринимается совсем по-другому. В выигрыше остаются, конечно же, зрители. Игрокам, понятное дело, не до этого: в пылу азарта и динамики игры они не обращают внимания на композиции, которые ставит диджей. Но... Бывают и исключения.

В полуфинальном поединке между «Курчатовым» и «Бионордом» очевидным фаворитом был пермский коллектив. На турнир в Челябинск команда привезла крутейших игроков, каждый из которых мог бы усилить любой клуб. Но в этот раз подопечным Алексея Жердева не удалось подтвердить свой класс.

Помешал им это сделать «Курчатов» и его лидер Василий Гладышев. При счете 14:14 за минуту до финальной сирены опытный играющий тренер челябинской команды совершил то, за что и получил прозвище «Легендарный» в баскетболе 3×3. В сложнейшей ситуации он выдал изумительный пас — между ног сопернику на открывшегося из-под опеки Александра Темникова. Тот забил, да еще и с фолом. Практически это был приговор звездному «Бионорду».

Все это происходило под аккомпанемент леденящей душу композиции. Диджею надо выписать отдельный чек за его работу на турнире. Классика от Рихарда Вагнера «Танго смерти» звучала так, что сердце разрывалось от радости и боли. Если кто не знает историю появления этой композиции, советую погуглить. Честное слово, не поленитесь — расширите свой кругозор и узнаете трагичную историю еврейских музыкантов в немецком концлагере.

«Вообще-то я никогда не обращаю внимания на то, какая музыка играет во время баскетбольных матчей. А сейчас я к ней почему-то прислушался. Она как будто в такт игре звучала. Я ее где-то слышал, но не помню где», — рассказал автору строк Матвей Ян.

Затем были финальные матчи, исход которых вы уже знаете из нашего репортажа. А добавить хочется еще вот что. Каждый турнир оставляет после себя какую-то память и интересную историю. И для каждого она может быть своя. Лично мне этот Кубок губернатора запомнится драматичным противостоянием «Курчатова» и «Бионорда», гениальным пасом Василия Гладышева и финальными минутами матча под мотивы «Танго смерти» Рихарда Вагнера.

Все остальное на турнире стало для меня хорошим и ярким дополнением к вышесказанному. Спасибо организаторам за тот праздник, что они нам подарили. Встретимся в следующем году — нам ведь уже пообещали, что Кубок губернатора станет традиционным.